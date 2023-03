Come Recuperare Dati da Samsung Schermo Rotto [2023]

Al giorno d’oggi, indipendentemente dal tipo di dati, alle persone piace salvarli nei propri telefoni cellulari. Ma devono essere maneggiati con cura poiché qualsiasi piccolo danno può portare alla perdita di dati. I danni a uno smartphone possono presentarsi in molte forme e uno schermo rotto è una di queste.

Salvi tutte le tue informazioni importanti sul tuo telefono Samsung e pensi di poter visualizzare facilmente quei file utilizzando il tuo telefono. Ma cosa succede se alcuni contatti importanti vengono persi a causa di danni accidentali e hai urgentemente bisogno di recuperare la rubrica da Samsung rotto? Oggi ti presenterò come estrarre i dati da un telefono con schermo rotto.

È possibile recuperare i dati su un telefono Android con schermo rotto?

Sebbene Samsung sia in grado di produrre schermi di alta qualità, gli incidenti si verificheranno sempre. Se lo schermo del telefono cellulare è gravemente danneggiato, non saremo in grado di eseguire alcuna operazione sul telefono cellulare. Nella maggior parte dei casi, uno schermo rotto perderà la sua funzionalità touch e quindi non risponderà. Pertanto, non è comunque possibile accedere a tutti i dati archiviati nella memoria interna del telefono. Oppure le possibilità che il telefono scivoli accidentalmente dalla tasca e il display sia ancora intatto sono scarse. Come recuperare i dati dal telefono Samsung in questa situazione.

Il modo più semplice e conveniente per recuperare i dati dal telefono Samsung con schermo rotto è collegare prima Samsung al PC e verificare se viene rilevato. Recupera i dati importanti dal telefono danneggiato con uno strumento di recupero dati sicuro.

Recupera i dati Samsung dello schermo rotto tramite DroidKit

Droidkit è uno strumento per tutti i sistemi operativi Android, siano essi smartphone o tablet. È un potente strumento di recupero dati in grado di recuperare foto, contatti, video, WhatsApp, registri delle chiamate, messaggi, ecc. Persi o cancellati in modo rapido e semplice. Scopri i suoi vantaggi:

Estrai video di sistema, foto, musica, messaggi, rubrica, ecc. dai telefoni Samsung rotti.

Può essere utilizzato per recuperare dati da Android schermo rotto con il più alto tasso di recupero.

con il più alto tasso di recupero. Risolvi i telefoni Samsung rotti, congelati, congelati, bloccati e che non rispondono.

Compatibile con i dispositivi Samsung Galaxy, adatto per telefoni e tablet Samsung.

Di seguito sono riportati i passaggi per recuperare i dati da Droidkit.

Passaggio 1. Scarica ed esegui Droidkit

Scarica Droidkit gratuitamente e collega il tuo telefono Samsung con schermo rotto al PC. Dopo aver avviato il software, seleziona “Estrai Dati” > “ Da Dispositivo Crash di Sistema” dalla barra dei menu.

Passaggio 2. Seleziona il tipo di file che vuoi recuperare.

Visualizza i tipi di dati che possono essere recuperati da un dispositivo bloccato, seleziona i dati che desideri recuperare e fai clic su Inizia.

Passaggio 3. Metti il ​dispositivo in modalità di ripristino e scarica il pacchetto firmware.

Segui le istruzioni per mettere il tuo Samsung in modalità di ripristino. Quindi trova e inserisci il codice PDA per il tuo dispositivo. Successivamente, fai clic su “Scarica il firmware”.

Passaggio 4. Entrare in modalità download.

Una volta scaricato e verificato il firmware, fare clic su “Correggi ora”. Seguire le istruzioni per mettere Samsung in modalità download. Spegni il telefono, tieni premuti i pulsanti del volume “-“, “home” e “power” sul telefono, premi il pulsante “volume +” per accedere alla modalità download.

Passaggio 5. Visualizza in anteprima e recupera i dati dal telefono Samsung rotto.

Dopo aver completato il processo di riparazione, scansiona nuovamente i tuoi dati e puoi visualizzare in anteprima i dati scansionati. Quindi scegli di estrarre i dati di scansione su “Al Dispositivo” o “Al PC”.

Recupero dati schermo rotto Samsung da Google

Puoi anche fare affidamento sull’account Google per recuperare i dati dal telefono Samsung con schermo rotto. DroidKit ti consente di visualizzare tutti i dati nel tuo account Google come foto, contatti, messaggi, dati di WhatsApp e altro. Puoi scegliere di trasferire i dati su un nuovo telefono o computer, se lo desideri.

Recupera i dati da Samsung rotto utilizzando Autoplay

Un altro metodo che puoi provare per il recupero dei dati dello schermo rotto Samsung è utilizzare la riproduzione automatica. Tuttavia, se non hai attivato il debug USB prima dello schermo rotto, questo metodo ovviamente non fa per te. E Windows non classifica i tuoi file, devi cercare le tue cartelle una per una per trovare i file di cui hai bisogno e ti consente solo di recuperare alcuni file. Se vuoi recuperare contatti, messaggi, cronologia chiamate, messaggi WhatsApp, ecc., devi fare riferimento al metodo 1 per farlo. Ecco i passaggi per recuperare i dati dal telefono Samsung con schermo rotto in questo modo.

Passaggio 1. Collega il tuo telefono Samsung al computer tramite un cavo USB,

Passaggio 2. Sul computer verrà visualizzata una finestra pop-up di riproduzione automatica e sul telefono verrà visualizzata l’opzione di debug USB, è necessario fare clic sul telefono per consentire a questo computer di accedere ai dati del telefono

Passaggio 3. Fare clic sull’opzione “Apri cartella per visualizzare i file”.

Passaggio 4. Seleziona i file multimediali che desideri recuperare > trascinali o copiali sul tuo computer.

Conclusione

A volte, quando si utilizzano smartphone Android, è possibile riscontrare problemi come schermo rotto, schermo nero e danni causati dall’acqua. In tutti questi casi, la cosa peggiore è perdere l’accesso a dati importanti. Con Droidkit, può ripristinare efficacemente i dati anche su schermi rotti. Oppure, se i tuoi dati sono memorizzati su scheda SD, puoi anche utilizzare Droidkit per selezionare facilmente i dati desiderati per ripristinarli sul tuo telefono.