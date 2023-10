Come riconoscere i casinò truffa online

Il business del gioco d’azzardo è allettante per tutti e non è difficile imbattersi nei casinò truffa online. Sono siti di gioco apparentemente regolari che non sono diversi da quelli legali.

Purtroppo sono casinò dove non sono garantite reali probabilità di vincita e il rischio di perdere molti soldi veri è altissimo. Vediamo come individuare e soprattutto evitare i casinò online truffa.

Licenze di gioco, recensioni dei giocatori e altro

Parlando dei casinò europei, possiamo dire che i criteri maggiormente utilizzati per la scelta del casinò riguardano la presenza di un sistema di licenze rilasciate dalle autorità di controllo. Si tratta di un indicatore di primaria importanza e lo spieghiamo meglio tra poco.

Anche le recensioni dei giocatori sono molto importanti, come, ad esempio, per i casinò online disponibili in Svizzera, ma ovviamente vale per la stragrande maggioranza dei siti di gioco del nostro continente. Un’opinione disinteressata di un giocatore come te è certamente utile.

Non bisogna poi farsi attrarre da bonus dai termini decisamente poco realistici, nessuno, in fondo, ti regala niente. Quindi devi valutare bene cosa ti viene offerto, soprattutto se sospetti di trovarti in un casinò truffa online.

L’importanza della licenza di gioco

Uno dei punti fondamentali nella scelta del giusto casinò online riguarda la licenza di gioco. Gran parte delle nazioni hanno un ente dedicato che rilascia un’apposita autorizzazione per il gioco a distanza. In Italia c’è l’ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) e in precedenza c’era l’AAMS.

Questo ente ha tra gli altri compiti, di gestire l’attività dei privati nel campo del gioco d’azzardo nel nostro paese. Chi vuole aprire un casinò online deve fare apposita richiesta all’ADM.

L’azienda richiedente deve soddisfare importanti requisiti per ottenere la licenza.

Giocare in un casinò autorizzato dall’ADM ti garantisce che sei in un sito che rispetta le regole e che garantisce le tue probabilità di vincita.

Trovi il numero di licenza in fondo alla home page del casinò. Se manca è sicuramente un brutto segnale. In ogni caso puoi verificare se il numero di concessione è vero o falso.

Sul sito ufficiale dell’ADM c’è uno speciale motore di ricerca per trovare i siti di gioco legati a un determinato numero di licenza. Se il sito non compare nella lista di quelli legati al numero di concessione, è probabile che sei in un casinò online truffa.

I bonus, quelli veri, quelli falsi o poco realistici

Uno dei più efficaci strumenti di marketing in mano ai gestori dei casinò online sono le promozioni e i bonus collegati. In questo modo si possono attrarre nuovi giocatori o convincere i propri iscritti a rimanere sulla piattaforma di gioco.

Le strategie degli operatori si aggiornano anno dopo anno e anche i bonus cambiano in base alle tendenze del mercato. Oggi le promozioni sono sempre più varie per andare incontro a tutte le categorie di giocatori che frequentano i casinò.

Uno dei bonus più apprezzati è il bonus senza deposito. In pratica si ottengono speciali vantaggi dopo aver terminato la registrazione e aver validato il conto. La validazione avviene inviando la copia fronte retro del documento d’identità. Puoi saltare questa fase se ti iscrivi tramite SPID.

L’altra promozione è il classico bonus di benvenuto. In base all’entità del primo deposito di denaro sul conto gioco ricevi una percentuale di denaro virtuale che, a determinate condizioni, puoi trasformare in soldi veri.

Una nuova forma di promozione riguarda il cashback. Si tratta della restituzione sotto forma di bonus di una parte delle perdite. Infine possono essere regalati giri gratis da utilizzare in determinate slot machines.

I bonus che destano sospetti

Di solito non è così facile ottenere soldi veri da prelevare da questo tipo di bonus. Bisogna spendere somme a volte importanti e in un periodo abbastanza breve per ottenere qualcosa.

Per questo motivo devi valutare bene se è davvero il caso di inseguire il premio reale oppure giocare gratis questi bonus senza particolari ambizioni. Ci sono poi bonus che fanno davvero pensare che sei di fronte a un casinò truffa.

Quando risulta davvero facile ottenere soldi veri, allora devi stare molto attento al casinò dove ti trovi. Come abbiamo già detto, il casinò non regala niente. Nonostante la tendenza sia quella di rendere i bonus più accessibili, non vi sono promozioni così allettanti.

Recensioni dei giocatori

Un altro indicatore utile per evitare i casinò online truffa sono le recensioni dei giocatori come te. Sono molte le community che raccolgono le opinioni di chi gioca sul web e dà giudizi dettagliati sui vari casinò. Tra questi messaggi trovi sicuramente quelli dedicati ai casinò online truffa. Se trovi opinioni di questo genere cerca di evitare certi siti.

Facciamo però una considerazione. Cercando su internet si trovano recensioni terribili di casinò molto noti per la loro correttezza e trasparenza. In questo caso spesso sono giocatori che hanno subito importanti perdite e non sono stati in grado di giocare in modo responsabile.

Cerca quindi di distinguere le segnalazioni utili da quelle che possono semplicemente trarre in inganno. E questo vale sia per le recensioni negative che per quelle positive.

Conclusioni

I casinò online sono tanti e in gran parte affidabili. Sta a te scegliere quelli più “normali”, senza cercare l’offerta imperdibile o irripetibile. I casinò online con licenza garantiscono che stai giocando in un sito dove le tue probabilità di vincita sono garantite. Facendo questa scelta avrai la certezza di giocare in un sito sicuro.