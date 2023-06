Come sbloccare un tablet Samsung bloccato dalla password (5 Modi)

Le password possono proteggere la sicurezza dei dispositivi, di solito le persone usano i codici PIN per proteggere telefoni cellulari o tablet. Gli utenti Samsung di solito usano una password per proteggere il proprio tablet dall’accesso di altri, ma è molto facile dimenticare la password di accensione di questo tablet Samsung. È ancora peggio se hai bisogno del passcode per sbloccare il tuo tablet Samsung. A volte la scansione delle impronte digitali e il riconoscimento facciale possono sostituirlo, ma molte persone si chiedono, cosa succede se non ricordo il pin del Samsung? Come sbloccare un tablet Samsung bloccato dalla password?

A tal fine, questo articolo introdurrà i metodi 5 per aiutarti a correggere la password del tablet Samsung dimenticata, continua a leggere per suggerimenti.

[Indice]

È possibile sbloccare il tablet Samsung con password dimenticata? Come sbloccare rapidamente il tablet Samsung segno dimenticato Se il pin tablet samsung dimenticato, ripristina le impostazioni di fabbrica Recupero password tablet Samsung utilizzando un account Google Come sbloccare un tablet Samsung utilizzando Find My Mobile Come sbloccare tablet Samsung utilizzando Google Trova il mio dispositivo

È possibile sbloccare il tablet Samsung con password dimenticata?

Sì, ci sono alcuni modi per sbloccare Samsung senza sapere la password, questo è il metodo che sto per consigliarti, leggendo la seconda parte, puoi sbloccare rapidamente e utilizzare nuovamente il tuo tablet. Prima di iniziare, si consiglia di eseguire regolarmente il backup dei dati e delle informazioni di base del dispositivo per evitare qualsiasi perdita di dati durante lo sblocco del tablet.

H2: Come sbloccare rapidamente il tablet Samsung segno dimenticato

Se si dimentica la password dello schermo del Samsung Galaxy Tab e di altri tablet, si consiglia di utilizzare lo sblocco Android professionale Droidkit, che può ignorare la password dello schermo del sistema Android e sbloccare tablet Samsung segno dimenticato senza danneggiarlo.

Droidkit

1 clic per aiutarti a risolvere la password dimenticata del tablet Samsung

Nessuna root richiesta per rimuovere tutta la protezione della password Android, inclusi codice PIN, blocco pattern, blocco delle impronte digitali, riconoscimento facciale, ecc.

Può rimuovere il blocco Samsung FRP , eliminare l’account Google.

, eliminare l’account Google. Supporta vari dispositivi Android come Samsung, Xiaomi, Huawei, OPPO, Sony, ecc.

Segui i passaggi seguenti per sbloccare un tablet Samsung bloccato con passcode per riottenere l’accesso.

Passo 1. Scarica e installa Droidkit.

Scarica Droidkit GRATUITAMENTE su un computer Windows o Mac, installalo e avvialo e seleziona la funzione Sblocco schermo.

Passo 2. Iniziare a preparare il file di configurazione del dispositivo.

Collega il tablet Samsung al computer, fai clic su Inizia e il sistema preparerà il file di configurazione.

Passo 3. Avvia il processo di rimozione del blocco dello schermo.

Una volta che il file è pronto, fai clic sul pulsante “Rimuovi ora” e dopo aver seguito le istruzioni per mettere il tuo dispositivo in modalità di ripristino, il sistema inizierà a rimuovere il blocco dello schermo.

Passo 4. La dimenticata password del tablet Samsung è stata rimossa con successo.

Ora che il passcode del tablet Samsung è stato rimosso, puoi riottenere l’accesso al dispositivo e impostare un nuovo passcode.

Se il pin tablet samsung dimenticato, ripristina le impostazioni di fabbrica

Se non ricordi il segno di sblocco tablet Samsung, la maggior parte delle persone potrebbe pensare di ripristinare il dispositivo alle impostazioni di fabbrica, ma questo metodo non è consigliato, poiché cancellerà tutti i dati e le impostazioni sul tablet Samsung.

Passo 1.Premi contemporaneamente i controlli di accensione e riduzione del volume fino al riavvio del dispositivo.

Passo 2.Accedi e alla modalità di ripristino: tieni premuti il ​​pulsante di accensione e il pulsante di aumento del volume fino a quando il menu di ripristino non viene visualizzato sullo schermo.

Passo 3.Utilizza Volume giù per selezionare l’opzione Wipe Data/Factory Reset e premere il pulsante di accensione per confermare.

Passo 4.Dopo aver confermato nuovamente, seleziona l’opzione “Riavvia il sistema ora”. Attendi il completamento del processo di cancellazione e riavvia il dispositivo.

Recupero password tablet Samsung utilizzando un account Google

Quando hai dimenticato PIN tablet Samsung, se hai effettuato l’accesso e hai ricordato il tuo account Google (potresti voler sapere: come eliminare l’account Google), puoi scegliere di utilizzare i seguenti metodi per provare a sbloccare.

Passo 1. Inserisci una password errata più di cinque volte di seguito, quindi tocca “Password dimenticata” nella parte inferiore dello schermo.

Passo 2. Accedi al tuo account Google con la password associata per sbloccare istantaneamente il tuo dispositivo Samsung.

Nota: questo metodo è applicabile solo al sistema operativo Android 4.4 e versioni precedenti.

Come sbloccare un tablet Samsung utilizzando Find My Mobile

Gli utenti Samsung possono anche utilizzare la funzione Trova il mio telefono Samsung per individuare e riottenere l’accesso a un dispositivo smarrito o rubato seguendo questi passaggi specifici.

Passo 1. Vai alla pagina Web Samsung Find My Mobile nel tuo browser.

Passo 2. Accedi con l’e-mail e la password associate all’account sul tuo dispositivo Samsung.

Passo 3. Dopo che la pagina è saltata, fai clic sull’opzione “Sblocca”.

Passo 4. Reinserisci la password del tuo account Samsung per confermare. Quindi sbloccherai correttamente la schermata di blocco del tablet Samsung.

Come sbloccare tablet Samsung utilizzando Google Trova il mio dispositivo

C’è un altro modo per sbloccare la domanda su come sbloccare un tablet Samsung. Questo metodo consiste nell’utilizzare Google Trova il mio dispositivo per sbloccare da remoto, il principio è lo stesso di Samsung Trova il mio cellulare, il metodo è il seguente.

Passo 1 Apri Google Trova il mio dispositivo e accedi al tuo account Google.

Passo 2. Vedrai le informazioni sulla sinistra e seleziona l’opzione per cancellare il dispositivo.

Passo 3. Ora il tablet Samsung sarà sbloccato. Inoltre, tutti i dati sul tablet Samsung verranno cancellati.

Conclusione

Sbloccare un tablet Samsung con password non è un compito difficile, ma una volta dimenticata la password, molte persone sono perplesse. Per questo motivo, questo articolo fornisce un totale di cinque metodi per risolvere la password dimenticata di tablet Samsung. Droidkit è la scelta del 99% degli utenti, come soluzione perfetta, può eseguire il backup in anticipo, sbloccare senza perdita di dati.