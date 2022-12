Come sbloccare un telefono Samsung senza sapere la password

I telefoni cellulari Samsung hanno molti metodi di sblocco: password dell’impronta digitale, password del viso, password dell’iride e password del modello. Ovviamente, quello che usiamo più spesso è una password digitale e ad alcune persone non piace impostare altri metodi di sblocco..

Infatti, sebbene ci siano molti modi per sbloccare i telefoni cellulari Samsung, saranno influenzati da molti fattori, come indossare una maschera, indossare occhiali e bagnarsi le dita. Il metodo di sblocco più pratico e sicuro per Samsung è la password digitale. Ma ora abbiamo bisogno di usare troppe password nella nostra vita ed è difficile per noi assicurarci di poter ricordare saldamente ogni password. Quindi come possiamo sbloccare un samsung senza sapere la password quando non ricordiamo la password del nostro telefono Samsung?

Come sbloccare un telefono Samsung Password dimenticata

1. Con Google “Trova il mio dispositivo”

Come sbloccare Samsung senza conoscere la password? Se dimentichi il PIN, la password o la sequenza di sblocco della schermata di blocco Samsung, puoi reimpostarla per utilizzare nuovamente il dispositivo. Puoi farlo utilizzando Trova il mio dispositivo di Google.

Passo 1. Vai a Trova il mio dispositivo e accedi al tuo account Google.

Passo 2. Seleziona il dispositivo da ripristinare.

Passo 3. Seleziona Ripristina dispositivo. Al termine, puoi modificare la password della schermata di blocco Samsung.

Nota: è necessario abilitare “Trova il mio dispositivo” per sbloccarlo.

Con Samsung “Trova il mio dispositivo”

Samsung Find My Mobile è una funzione Samsung che ti consente di sbloccare il tuo dispositivo da remoto.

Passo 1. Vai al sito Web: https://findmymobile.samsung.com/ > accedi al tuo account Samsung.

Passo 2. I dispositivi registrati con questo account Samsung appariranno sullo schermo, selezionare il dispositivo che deve essere sbloccato e fare clic sul pulsante Sblocca..

Passo 3. Inserisci la password Samsung nella finestra pop-up e fai clic su “Avanti”, il tuo telefono verrà automaticamente sbloccato.

Nota:questo metodo richiede che il tuo telefono Samsung sia acceso e connesso a Internet, altrimenti il ​​tuo account Samsung deve essere connesso al tuo dispositivo.

Sblocca Samsung ripristinando le impostazioni di fabbrica

Un’altra soluzione efficace per la password dimenticata del telefono Samsung è il ripristino delle impostazioni di fabbrica, che rimuoverà tutte le forme di PIN, sequenza e password. Ma questo elimina anche tutte le impostazioni e i dati dal telefono.

Passo 1. Spegni il telefono Samsung.

Passo 2. Accedi alla modalità di ripristino utilizzando un telefono Samsung

Con il tasto home: accensione + pulsante home + tasto volume su.

accensione + pulsante home + tasto volume su. Senza il tasto home: accensione + pulsante Bixby + tasto volume su.

Passo 3. Utilizza il pulsante di accensione per selezionare la voce della partizione di cancellazione della cache.

Passo 4. Torna al menu di ripristino, seleziona Cancella dati / Ripristina impostazioni di fabbrica.

Sblocca la password dimenticata del telefono Android con l’account Google

Dopo aver effettuato l’accesso al tuo account Google sul tuo telefono Samsung, l’account Google può anche fornirti una garanzia di sicurezza.

Inserisci la password errata cinque volte di seguito > fare clic su Password dimenticata. Inserisci l’account Gmail collegato al tuo dispositivo e fai clic su Avanti. Inserisci una nuova sequenza o PIN per sbloccare

Ma ci sono molti utenti che non dispongono di un account Gmail, nel qual caso, se hanno dimenticato la password del telefono, è necessario provare qualcos’altro.

Sblocca il Samsung Galaxy senza sapere la password

Dopo aver provato tutti i metodi di cui sopra, se il tuo telefono Samsung non può ancora essere sbloccato, dovresti utilizzare uno strumento di sblocco professionale: Droidkit. Usalo per aiutarti a rimuovere password, PIN, sequenza, impronta digitale o qualsiasi tipo di blocco del telefono Android. Inoltre, può riparare il tuo telefono Samsung che non si accende, risolvere Samsung bloccato e altre funzioni speciali.

Elimina la modalità di blocco senza perdere alcun dato, sblocca il dispositivo senza ripristinare le impostazioni di fabbrica; Recupera i dati dal telefono Android danneggiato o dalla scheda SD. Può rimuovere il blocco FRP del telefono cellulare Samsung; Adatto a tutti i dispositivi Android inclusi i dispositivi Samsung;

Scarica gratuitamente Droidkit per sbloccare Samsung senza sapere il pin:

Passaggio 1: Apri Droidkit e collega Samsung sul computer > Seleziona Sblocco Schermo > fai clic su Inizia.

Passaggio 2: In attesa della preparazione del file di configurazione per il tuo dispositivo.

Al termine del processo di preparazione, fare clic su Rimuovi ora.

Passaggio 3: Segui le istruzioni per mettere il dispositivo in modalità di ripristino.

Passaggio 4: Inizierà la rimozione del blocco dello schermo. Dopo aver atteso alcuni minuti, la rimozione è completata.

Domande frequenti sullo sblocco del telefono Samsung senza password

Q1. Il ripristino delle impostazioni di fabbrica del telefono cellulare eliminerà i dati?

Sì, finché fai clic per ripristinare il telefono di fabbrica, tutto il software del pacchetto dati e le informazioni sull’account nel telefono verranno eliminati. E anche se hai già un backup, non puoi ripristinarlo completamente come prima.

Q2. Come sbloccare il passcode del telefono Samsung senza perdita di dati?

Di solito, è necessario cancellare il telefono per ripristinare il telefono bloccato.Se si desidera sbloccare il telefono senza password, è necessario uno strumento di sblocco professionale. Driodkit non è solo per Samsung, ma può anche sbloccare qualsiasi password di vari telefoni o tablet Android.

Conclusione

In questo articolo, ti forniamo il metodo più completo per sbloccare il telefono Samsung senza conoscere il passcode. Ti consigliamo di affidarti a Droidkit, con il quale puoi rimuovere il blocco dello schermo in pochi passaggi. Se hai bisogno di riparare Android che si blocca, si arresta in modo anomalo, lo schermo nero o blocca lo schermo, lo stesso può essere fatto con esso.