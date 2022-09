Come scegliere il design del logo

Un logo è un segno grafico individuale, l’ortografia dei caratteri di un francobollo o una combinazione di un segno grafico e un’ortografia dei caratteri.

Utilizzate il Logo Maker di Turbologo per creare un logo di qualità.

Suggerimenti per la scelta del design del logo (icone, colori, font)

I loghi svolgono un ruolo importante. Sono difficili da creare, ma sono necessari per qualsiasi azienda e sono la pietra angolare di tutti i buoni marchi. I loghi vengono utilizzati anche per il personal branding. Il logo dovrebbe comunicare le seguenti informazioni: chi sei, cosa fai, perché e come fai quello che fai. Quando crei un logo, devi scegliere l’icona giusta, determinare la giusta combinazione di colori e, naturalmente, scrivere e decorare con un bel carattere.

– Selezione delle icone

L’icona è il componente principale del logo. Inoltre, trasmette ai potenziali spettatori del canale l’argomento dei contenuti video. Ma l’icona dovrebbe anche essere selezionata con attenzione.

* Regole di base per la selezione dell’icona per il canale:

* Semplicità. L’icona dovrebbe essere discreta per non sovraccaricare l’emblema.

* Coerenza. Deve esserci una relazione tra l’immagine selezionata e l’argomento e la direzione del contenuto.

* Attualità. Scegli uno stile di icona che rimarrà rilevante per qualche altro anno.

* Leggibilità. Tieni presente che il logo verrà presentato in una varietà di formati e dimensioni, quindi l’immagine non dovrebbe essere distorta. Inoltre, tieni d’occhio la leggibilità di ogni elemento in dimensioni ridotte.

Convenzionalmente, possiamo dividere le icone in tre grandi gruppi:

* Contorno (altri nomi-linea, linea )

* Riempito (gradiente, colore solido, due colori e così via.)

* Icone volumetriche che sono state a lungo su tutti i siti durante il movimento in stile skeuomorfismo. Il rappresentante più brillante è apple con le sue prime versioni di ios.

– Selezione del colore

Quando si sviluppa un design, è importante scegliere con competenza non solo gli elementi, ma anche il colore del futuro emblema. I colori, così come le figure, sono percepiti in un certo modo dai potenziali clienti. Pertanto, quando si sceglie una combinazione di colori, è necessario tenere conto di questo fattore. Inoltre, il colore del logo dovrebbe essere scelto in base alla direzione dell’azienda e ai prodotti venduti.

Inoltre, la combinazione di colori è influenzata dal tipo di pubblico di destinazione. Ad esempio, se il marchio è rivolto principalmente alle donne, è ottimale scegliere i colori pastello: rosa, blu, beige, ecc. Pertanto, la colorazione dell’emblema causerà ai clienti le associazioni necessarie.

Suggerimenti per la scelta del colore del logo:

* Impara i loghi dei concorrenti.​

* Utilizzare 1-2 colori primari.

* Evitare sfondi troppo luminosi.

* Aggiungi bianco.

* Utilizzare i servizi di corrispondenza dei colori. ​

– Selezione del carattere

Il nome e lo slogan sul logo devono essere eseguiti con il carattere corretto. Uno stile di iscrizione ben selezionato aiuterà a enfatizzare i punti di forza dell’azienda e a suscitare le associazioni necessarie dai potenziali clienti. Allo stesso tempo, il carattere deve mantenere la leggibilità anche quando viene posizionato su prodotti, documentazione, uniformi dei dipendenti, ecc. è anche importante scegliere uno stile di carattere che si armonizzi con il resto dei componenti del logo. Ci sono molti tipi di carattere diversi, tra i quali puoi sicuramente scegliere quello giusto.

Suggerimenti per la scelta del carattere:

* Non utilizzare caratteri standard.​

* Scegli correttamente lo stile del carattere.

* Cerca l’armonia.

* Non appoggiarti alla moda.

* Considerare la leggibilità.​

* Aggiungi distanza.​

* Scegli un carattere unico.

– Conclusione

Quando si progetta un emblema, è necessario seguire una serie di regole di base. In questo modo, sarai in grado di creare un logo efficace e pertinente per molti anni. Il logo sarà sempre solo un’aggiunta, ma è in tuo potere fare di tutto per renderlo perfetto!