Come scegliere e installare una VPN: i migliori 10 software sul mercato

Una VPN (Virtual Private Network) è una tecnologia che permette di creare una connessione sicura e crittografata tra il tuo dispositivo e Internet. Funziona come un tunnel virtuale attraverso il quale passano i tuoi dati, criptandoli e proteggendoli da eventuali occhi indiscreti.

In sintesi, una VPN ti fornisce una connessione sicura e privata su Internet, proteggendo i tuoi dati, nascondendo la tua posizione e consentendoti di accedere a contenuti in modo sicuro e anonimo.

Perché installare una VPN

Ci sono più motivi per insstallare una Virtual Private network.

Sicurezza: una VPN protegge la tua privacy e la tua sicurezza online. Crittografa i tuoi dati, impedendo a terze parti, come hacker o ISP (Internet Service Provider), di monitorare le tue attività online o di accedere alle tue informazioni personali.

Anonimato: utilizzando una VPN, puoi nascondere il tuo indirizzo IP e la tua posizione geografica. Questo rende più difficile per siti web, inserzionisti e altri monitorare le tue attività online e tracciare la tua posizione.

Accesso a contenuti limitati geograficamente: una VPN può consentirti di eludere le restrizioni geografiche. Puoi connetterti a un server in un Paese diverso e sembrare connesso a Internet da quel Paese. Ciò ti permette di accedere a contenuti e servizi che potrebbero essere bloccati o limitati nella tua posizione attuale o nella tua area geografica.

Wi-Fi pubbliche sicure: quando ti connetti a una rete Wi-Fi pubblica, come quelle disponibili in hotel, aeroporti o caffè, il tuo traffico potrebbe essere esposto a potenziali minacce. Utilizzando una VPN, i tuoi dati saranno crittografati, rendendo sicura la tua connessione anche su reti non sicure.

Privacy su reti aziendali: le VPN sono spesso utilizzate dalle aziende per consentire ai propri dipendenti di accedere in modo sicuro ai dati aziendali da remoto. Ciò garantisce che le informazioni sensibili dell’azienda siano protette e accessibili solo alle persone autorizzate.

Come installare una VPN

Seleziona innanzitutto una VPN che soddisfi le tue esigenze. Ci sono molte opzioni disponibili, sia gratuite che a pagamento, con diverse caratteristiche e livelli di sicurezza. Assicurati di scegliere una VPN affidabile e rispettabile.

1 – Acquista un abbonamento (se necessario): se hai optato per un software a pagamento, dovrai acquistare un abbonamento. Visita il sito web della VPN scelta e seleziona il piano che preferisci. Segui le istruzioni per completare l’acquisto e ottenere le credenziali dell’account.

2 – Scarica e installa il software: una volta ottenute le credenziali dell’account, accedi al sito web della VPN scelta e cerca la sezione “Download” o “Installazione”. Qui troverai il software corrispondente al tuo sistema operativo (Windows, macOS, Linux, Android, iOS, ecc.). Fai clic sul link di download e avvia il processo di installazione.

3 – Avvia l’applicazione VPN: dopo aver completato l’installazione, trova l’applicazione nel tuo dispositivo e avviala. Potrebbe essere presente un’icona sulla tua scrivania o nel menu delle applicazioni. Fai doppio clic sull’icona per avviare l’applicazione.

4 – Effettua l’accesso all’account: all’avvio dell’applicazione, dovresti vedere una schermata di accesso. Inserisci le credenziali dell’account che hai ottenuto durante l’acquisto dell’abbonamento. Solitamente, dovrai fornire il nome utente e la password.

5 – Scegli la posizione del server: dopo aver effettuato l’accesso, l’applicazione VPN ti mostrerà una lista di server disponibili in diverse posizioni geografiche. Se desideri nascondere la tua posizione e proteggere la tua privacy, seleziona un server che si trova in un Paese diverso da quello in cui ti trovi. Puoi anche scegliere un server in base alle tue esigenze di connessione, ad esempio per accedere a contenuti bloccati geograficamente.

6 – Connetti alla VPN: una volta selezionato il server, fai clic sul pulsante “Connetti” o “Avvia” per avviare la connessione VPN. L’applicazione effettuerà una connessione sicura tra il tuo dispositivo e il server selezionato.

7- Verifica la connessione VPN: dopo pochi istanti, dovresti vedere che la connessione VPN è attiva. L’applicazione potrebbe mostrare un’icona o un indicatore per indicare che sei connesso alla VPN. Inoltre, potresti notare che la tua posizione IP è cambiata, indicando che stai navigando tramite il server selezionato.

8 – Testa la connessione: per assicurarti che la VPN funzioni correttamente, puoi effettuare alcuni test. Visita un sito web come “whatismyip.com” per verificare la tua posizione IP e assicurarti che corrisponda.

Quali sono le 10 migliori VPN

NordVPN

NordVPN è riconosciuto come uno dei migliori provider di VPN sul mercato. Offre una vasta rete di server in tutto il mondo, crittografia robusta, velocità elevate e funzioni di sicurezza avanzate. Il servizio di Nord VPN offre la possibilità di connettere contemporaneamente fino a 6 dispositivi e garantisce una solida protezione da DNS leak. Oltre a ciò, include un kill switch e estensioni proxy per Chrome e Firefox. NordVPN offre diverse opzioni di pagamento, compresi Bitcoin e PayPal ed è una scelta consigliata per coloro che cercano elevate prestazioni a prezzi competitivi. È possibile provare gratuitamente il servizio per 7 giorni.

ExpressVPN

ExpressVPN è noto per la sua velocità elevata e la facilità d’uso. Offre una vasta rete di oltre 3.000 server in 160 aree diverse, distribuiti in 94 Paesi. Il servizio fornisce un’assistenza rapida e tempestiva, insieme a una garanzia di rimborso entro 30 giorni per garantire la soddisfazione del cliente. È compatibile con Windows, Mac, Linux, iOS e Android. Il servizio clienti è disponibile in live chat sette giorni su sette, 24 ore al giorno.

CyberGhost VPN

CyberGhost VPN offre un servizio che copre oltre 90 Paesi con più di 7000 server. Uno dei suoi punti di forza è la sua interfaccia utente intuitiva, che rende semplice l’uso delle sue funzionalità anche per gli utenti meno esperti. L’applicazione supporta diverse piattaforme, inclusi dispositivi Windows, Mac, iOS, Android e Linux. La VPN offre una sicura crittografia dei dati, proteggendo le tue informazioni personali e impedendo a terze parti di monitorare le tue attività online. Inoltre, CyberGhost include funzionalità come il blocco degli annunci, la protezione da malware e una funzione di kill switch che interrompe la connessione Internet in caso di interruzione della connessione VPN. CyberGhost VPN si impegna a preservare la privacy dei propri utenti e ha una politica rigorosa di “no logs”, che significa che non tiene traccia né registra le attività online degli utenti.

C’è un supporto con chat live 24/7, e i tempi di risposta sono generalmente veloci ed efficienti.

Surfshark

Surfshark VPN è un provider di servizi VPN relativamente nuovo ma in rapida crescita, noto per la sua combinazione di sicurezza avanzata a un prezzo accessibile. Con una rete di server in costante espansione che copre più di 65 Paesi, Surfshark consente agli utenti di accedere a contenuti geograficamente limitati e di proteggere la privacy online. Una delle caratteristiche distintive di Surfshark è la sua politica di connessione illimitata simultanea. Ciò significa che gli utenti possono connettere e proteggere tutti i loro dispositivi senza limiti sul numero di connessioni attive contemporaneamente. La VPN offre anche la modalità NoBorders, che consente di superare le restrizioni geografiche e di aggirare i blocchi VPN imposti da determinati Paesi o reti. Inoltre, offre una funzione di Camouflage Mode, che nasconde l’utilizzo della VPN, rendendo difficile per i provider di servizi Internet o terze parti rilevare l’uso di una VPN.

Surfshark ha una politica “no logs” e non tiene traccia né registra le attività degli utenti, preservando così la loro privacy.

Il servizio clienti è disponibile 24/7 tramite chat live e offre un’assistenza tempestiva.

Private Internet Access (PIA)

Private Internet Access, spesso abbreviato come PIA, offre una protezione solida a un prezzo accessibile. Ha un’ampia rete di server in tutto il mondo e fornisce funzionalità avanzate di privacy e sicurezza. Supporta diverse piattaforme e dispositivi, tra cui Windows, Mac, iOS, Android e Linux, offrendo una flessibilità di utilizzo per gli utenti su diverse piattaforme. Un’altra caratteristica di PIA è la sua politica di “no logs”. Offre il supporto P2P su tutti i server, estensioni per il browser di Chrome, Firefox e Opera.

Il servizio clienti di PIA è disponibile 24/7 e offre un supporto efficace tramite chat live e sistema di ticket.

IP Vanish VPN

Con oltre 1.600 server in oltre 75 posizioni in tutto il mondo, gli utenti possono scegliere tra molte opzioni di connessione e accedere a contenuti geograficamente limitati.

IPVanish utilizza una crittografia avanzata per proteggere i dati degli utenti durante la navigazione online, impedendo a terze parti di monitorare o intercettare le attività. Offre anche funzionalità come il kill switch, che interrompe la connessione a Internet se la connessione VPN cade, garantendo che i dati rimangano protetti. Fra i punti di forza del servizio c’è la possibilità di connettere simultaneamente un numero illimitato di dispositivi.

Un’altra caratteristica di IPVanish è la politica di “zero logs”. Il servizio supporta una vasta gamma di piattaforme e dispositivi, tra cui Windows, Mac, iOS, Android e anche dispositivi di streaming come Fire TV. Il servizio clienti è disponibile per fornire assistenza agli utenti tramite chat live e sistema di ticket. L’assistenza è solitamente tempestiva e c’è la garanzia soddisfatti o rimborsati entro 7 giorni dall’acquisto.

VyprVPN

Una delle caratteristiche distintive di VyprVPN è la sua tecnologia proprietaria chiamata Chameleon, progettata per combattere la censura e gli ostacoli solitamente posti alle VPN, offrendo una connessione sicura anche in Paesi che bloccano o limitano l’uso delle VPN (la Cina ad esempio). Disponibile per Windows, Mac e persino Android TV, offre politica zero logs, vanta una rete di server globale che copre più di 70 Paesi in tutto il mondo.

Politica no-logs e prova gratuita per 30 giorni con il servizio soddisfatti o rimborsati. Assistenza in sei lingue diverse.

È possibile ordinare i diversi sever disponibili, oltre che per Paese, anche per velocità, così da connettersi a quelli più veloci. Una buona soluzione anche nell’utilizzo dei torrent con download completamente anonimi. VyprVPN dispone di una crittografia di livello militare AES-256 bit.

La VPN è dotata di un kill switch per impedire le perdite di dati, disattivando l’accesso a internet in caso di interruzione della connessione.

L’assistenza è fornita con un sistema di chat 24/7 e con una piattaforma di ticketing oltre che dall’app alla voce Support.

TunnelBear

TunnelBear VPN è un provider di servizi VPN noto per la sua interfaccia utente accattivante e la sua filosofia di rendere l’utilizzo di una VPN semplice e accessibile a tutti. Si è guadagnato una popolarità grazie alla sua mascotte, un orso, che lo rende unico e riconoscibile. offre una funzionalità di blocco degli annunci che aiuta a ridurre la visualizzazione di annunci indesiderati durante la navigazione. è disponibile per diverse piattaforme, tra cui Windows, Mac, iOS e Android. Offre anche estensioni del browser per Chrome e Opera.

l servizio clienti di TunnelBear offre supporto tramite email e dispone di una sezione di supporto dettagliata sul loro sito web, che fornisce informazioni utili e guide per risolvere problemi comuni.

TunnelBear offre una versione gratuita con una quantità limitata di dati disponibili al mese. Tuttavia, per coloro che desiderano usufruire di una maggiore velocità e senza limiti di dati, è disponibile anche un abbonamento a pagamento.

Proton VPN

ProtonVPN è un provider di servizi VPN sviluppato dalla stessa società che ha creato ProtonMail, un servizio di posta elettronica crittografato. ProtonVPN si distingue per la sua forte enfasi sulla privacy, sulla sicurezza e sulla trasparenza. Non tiene registri delle attività degli utenti, inclusi i dati di connessione, l’indirizzo IP o le attività di navigazione.

ProtonVPN è disponibile, con banda illimitata, per diverse piattaforme, tra cui Windows, Mac, iOS e Android. Offre anche estensioni per browser per Chrome e Firefox, consentendo una protezione VPN durante la navigazione web. Si possono collegare fino a 10 dispositivi contemporaneamente con l’abbonamento a pagamento.

Sul fronte dell’assistenza manca una chat in tempo reale e le risposte alle domande degli utenti sono garantite entro 1 giorno lavorativo. Bene, ma non benissimo. La VPN non funziona con la Cina.

C’è però un piano base gratuito che tuttavia non offre performance pari a quelli a pagamento. Può comunque rappresentare una buona soluzione per assaggiare il servizio.

Proton VPN offre una protezione contro le perdite DNS e un efficace kill switch.

Hotspot Shield

Hotspot Shield VPN è un provider di servizi VPN che si concentra sulla sicurezza, sulla privacy e sull’accesso a contenuti geograficamente limitati.

Una delle caratteristiche principali di Hotspot Shield VPN è la sua tecnologia di crittografia avanzata. Utilizza un protocollo proprietario chiamato Catapult Hydra, che offre una connessione sicura e veloce. Questo aiuta a proteggere i dati degli utenti durante la navigazione online e a impedire l’intercettazione da parte di terze parti.

Hotspot Shield VPN offre anche funzionalità di blocco degli annunci e di protezione da malware, che contribuiscono a migliorare l’esperienza di navigazione e a proteggere gli utenti da minacce online indesiderate.

La rete di server di Hotspot Shield VPN copre diverse posizioni in tutto il mondo, consentendo agli utenti di connettersi a server situati in paesi specifici per accedere a contenuti geograficamente limitati. Ciò è particolarmente utile per sbloccare servizi di streaming come Netflix, Hulu e BBC iPlayer.

Hotspot Shield VPN è disponibile per diverse piattaforme, tra cui Windows, Mac, iOS e Android. Offre anche estensioni del browser per Chrome e Firefox.

Il servizio offre sia un piano gratuito sia un piano a pagamento. Il piano gratuito ha alcune limitazioni, come una velocità ridotta e una quantità di dati limitata. Il piano a pagamento, invece, offre velocità illimitate e accesso a funzionalità avanzate.

Il servizio clienti avviene tramite chat live e sistema di ticket. L’assistenza è solitamente pronta a rispondere alle domande o ai problemi degli utenti in modo tempestivo ed efficiente.