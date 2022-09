Come trasferire dati da Android ad iPhone

Quando ricevi un nuovo telefono e vuoi trasferire dati da Android a iPhone. Ma durante il funzionamento, scoprirai che passare da Android a iOS non è un compito facile. Come passare dati da Android a iOS? Questo articolo ti consiglierà diversi strumenti di trasferimento utili per te.

A causa dei diversi sistemi, è necessario scegliere uno strumento di trasmissione dati sicuro e affidabile per proteggere meglio la sicurezza dei dati. Ciò include foto, video, audio, registrazioni di chat e altre informazioni nel telefono. L’attuale varietà di app per trasferire dati da Android a iPhone rende difficile la scelta. Non preoccuparti, questo articolo riassume i seguenti quattro metodi per aiutarti a trasferire dati da Android a iPhone dopo configurazione.

Indice:

1. Come trasferire dati da Android a iPhone

2. Come trasferire dati da Android a iPhone dopo configurazione

3. Come trasferire rubrica da Android a iPhone

4. Come trasferire foto da Android a iPhone

1. Come trasferire dati da Android a iPhone

Per gli utenti iPhone, devi avere familiarità con l’applicazione ”Passa a iOS” lanciata da Apple. Dopo esserti assicurato che la connessione Wi-Fi del tuo dispositivo Android sia attivata e che il tuo iPhone abbia spazio di archiviazione sufficiente. Puoi utilizzare l’app Passa a iOS per aiutarti a trasferire foto da Android a iPhone facendo riferimento ai passaggi seguenti.

Passaggio 1. Seleziona Migra dati da Android

Scarica e avvia Passa a iOS su entrambi i dispositivi, seleziona ”App e dati”. Quindi fare clic su Migra dati da Android.

Passaggio 2. Inserisci la password su Android

Apri Passa a iOS su Android. Attendi che venga visualizzato il messaggio Migrazione da Android sul tuo iPhone e fai clic su Continua. Quando il codice di accesso a dieci o sei cifre viene visualizzato sullo schermo dell’iPhone, inserisci il codice di accesso corrispondente su Android.

Passaggio 3. Collega il dispositivo Android alla rete Wi-Fi corrispondente

Il tuo iPhone creerà ora una rete Wi-Fi temporanea. Unisciti alla rete sul tuo dispositivo Android quando richiesto. Attendi che venga visualizzata l’opzione di trasferimento dati.

Passaggio 4. Scegli cosa vuoi trasferire

Fare clic su Continua dopo aver selezionato ciò che si desidera trasferire. Dopo aver atteso che l’iPhone richieda il completamento del caricamento, tocca Fine su Android. Quindi tocca Continua su iPhone. Infine, segui le istruzioni per completare la configurazione dell’iPhone.

2. Come trasferire dati da Android a iPhone dopo configurazione

Se desideri trasferire correttamente contenuti inclusi cronologia chat, contatti, app, foto, messaggi di testo, ecc. Allora AnyTrans è la tua scelta migliore. AnyTrans può aiutarti efficacemente a risolvere tutti i tipi di problemi di trasferimento dei dati. AnyTrans semplifica il trasferimento di contenuti dal telefono all’iPhone con pochi clic. Ecco i motivi principali per cui ti consigliamo di utilizzare AnyTrans:

Anche le impostazioni attivate da iPhone possono trasferire dati da Android a iPhone. AnyTrans è in grado di trasferire tutti i dati da Android a iPhone dopo configurazione con un clic senza ripristinare. AnyTrans può trasferire quasi tutti i dati, come contatti, app, foto, messaggi di testo, musica, file, registri delle chiamate, ecc. AnyTrans funziona su tutti i modelli Android e Apple, come Samsung, Huawei, Xiaomi, iPhone 14/13/12.

Si prega di fare riferimento alla seguente guida per fare buon uso di AnyTrans.

Step 1. Avvia AnyTrans sul tuo computer. Collega il tuo dispositivo iOS e Android al computer tramite i cavi USB. Per cominciare, assicurati di aver avviato l’opzione di debug USB sul tuo dispositivo Android. Per impostazione predefinita, AnyTrans rileverà automaticamente i dispositivi Android e iOS.

Step 2. Fare clic sull’opzione Phone Switcher—Seleziona l’opzione Telefono a iPhone e fai clic sul pulsante Migra ora—Fare clic sul pulsante Continua—Scegli i tipi di file che desideri trasferire.

Step 3. Fare clic sul pulsante Continua. Una volta completato il processo di trasferimento, vedrai l’interfaccia “Trasferimento completato”. Per tornare all’interfaccia Phone Switcher, fare clic sul pulsante OK.

3. Come trasferire rubrica da Android a iPhone

Se hai bisogno di trasferire rubrica da Android a iPhone, Google Drive può aiutarti a sincronizzare i contatti di Google con l’iPhone. Prima della sincronizzazione, devi aprire l’app Contatti sul tuo iPhone. Quindi apri Impostazioni e seleziona “Contatti”. Fai clic su “Account”, seleziona Aggiungi account Google e accedi al tuo account Google. Seleziona i Contatti Google da sincronizzare con il tuo iPhone e fai clic su Salva.

4. Come trasferire foto da Android a iPhone

Se hai un computer in giro, ecco i metodi che possono aiutarti a trasferire foto da Android a iPhone. Si prega di fare riferimento ai seguenti passaggi dettagliati:

Passaggio 1. Collega il tuo dispositivo Android al computer e seleziona la cartella delle foto. Se stai utilizzando un Mac, puoi provare a installare Android File Transfer e scegliere DCIM.

Passaggio 2. Seleziona le foto che desideri trasferire e copiale in una cartella sul tuo computer.

Passaggio 3. Scollega l’Android dal computer e collega l’iPhone al computer. Apri Finder o iTunes sul tuo Mac. Sincronizza la cartella delle foto al tuo iPhone usando il tuo computer.

La conclusione

Infatti, a patto di scegliere lo strumento di trasferimento giusto, trasferire dati da Android a iPhone non è una cosa difficilissima. Ma il trasferimento dei dati include molto, che si tratti di passare chat WhatsApp da Android a iPhone o trasferire app da Android a iPhone, hai bisogno di un’app sufficientemente professionale per aiutarti. Pertanto, considerando i vantaggi e gli svantaggi di ogni applicazione, ti consigliamo vivamente di utilizzare AnyTrans. AnyTrans è il tuo aiuto più potente in qualsiasi momento. Sbrigati e prova a scaricare AnyTrans!