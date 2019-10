Come utilizzare app di casino in completa sicurezza e comodità? Ecco a cosa fare attenzione

Le app che ci permettono di giocare sui casinò online sono senza dubbio l’ultima frontiera della comodità per gli appassionati dell’azzardo consapevole: ci si può connettere ovunque, a patto di avere una connessione abbastanza stabile, permettendoci così di ammazzare la noia di un viaggio in treno decisamente troppo lungo, facendoci così provare il brivido della sfida pure in momenti fino a pochi anni fa sembravano irraggiungibili alle scommesse, invece oggi sono tempi morti che si possono piacevolmente riempire con una puntata veloce alla nostra slot preferita. Quasi tutti gli operatori, ormai, ci permettono di utilizzare questa modalità per rimanere sempre al passo col divertimento. Ma come fare per essere sicuri che il nostro divertimento e intrattenimento non ci si ritorcano in qualche modo contro, nel mondo iperconnesso in cui viviamo? Gioie e dolori di una vita sempre online, potremmo pensare. Sì, ma abbiamo modo di difenderci. Come suggerito in questa guida non bisognerebbe mai salvare la propria password sul nostro dispositivo mobile: questo è fondamentale se si vuole evitare che, in caso di furto o smarrimento del telefono, qualcuno possa approfittare dei nostri dati per fare puntate utilizzando il credito dei vari siti e sperperare buona parte dei nostri soldi lì custoditi. Sicurezza e comodità, dunque. Ma come? Nelle prossime righe scopriremo i trucchi più semplici per non avere problemi e giocare in tutta serenità.



Mai salvare le password su dispositivi mobile

Come vi abbiamo già anticipato, in caso di furto o smarrimento del cellulare, meglio sarebbe avere la certezza di non aver mai salvato i dati della nostra carta di credito su alcun sito, così da non dover avere la necessità di bloccarne i dati: eventualità, questa, in grado di farci passare parecchi grattacapi con la nostra banca, tra il blocco, la spedizione di una nuova carta, l’attesa senza possibilità di gestire i nostri soldi come meglio ci aggrada, magari la memorizzazione di un nuovo pin e altri problemi vari ed eventuali correlati a questo tipo di situazione (immaginate di essere all’estero, ad esempio, ed ecco che per questa frittata le uova rotte diventano decisamente troppe). A quali altri fattori sarebbe meglio che prestassimo attenzione qualora la passione dei casinò online venisse da noi esercitata attraverso il mobile?



Attenzione ai livelli di batteria

Nel caso volessimo giocare tornei di poker molto lunghi, teniamo sempre conto che la batteria (interna o esterna al nostro dispositivo) ha una sua durata. Certo, lo sappiamo benissimo, ma talvolta, presi dall’appassionante gioco, possiamo non badare a questo dettaglio non esattamente secondario. Ovviamente le app per i giochi online conoscono bene la natura di questo problema in cui rischiamo di incappare, e attraverso meccanismi di salvataggio della puntata e di rimborso della stessa, ci vengono incontro. Ma la nostra partita è stata compromessa: potevamo vincere un bel gruzzolo, e invece…mannaggia alla batteria.Qualora vedessimo che perdiamo carica in modo troppo repentino, ecco che dovremo adottare i classici rimedi a questo problema: abbassare la luminosità dello schermo, chiudere tutte le applicazioni che succhiano energia, utilizzare una rete wifi meno pesante. E, ovviamente, trovare il prima possibile un punto in cui poter fare scorta di energia per il nostro torneo!



Prestare attenzione alla connessione

Come per la batteria, la connessione diventa un punto fondamentale mentre giochiamo live: potremmo rischiare di giocare a singhiozzo, perdendo il polso della situazione in un momento davvero critico per il nostro gioco. Se ci troviamo a giocare su un treno, ad esempio, meglio sarebbe sempre utilizzare il wifi del treno, se disponibile, ma pure questo potrebbe essere davvero troppo lento per permetterci di giocare serenamente. Meglio evitare connessioni che ci istighino al lancio del dispositivo lontano da noi, insomma. Connessioni stabili e protette: ecco uno dei segreti dei giocatori online più incalliti e vincenti.



Attenzione al consumo dati

Per la maggior parte dei giochi online questo avvertimento è quasi inutile: giocando alle slot, ad esempio, non si consumeranno molti dati. Le precauzioni devono aumentare, e molto, qualora si decidesse di giocare live, col vero croupier in diretta e le molte telecamere impegnate a inquadrare la pallina sulla roulette da ogni prospettiva possibile e immaginabile, o il momento della distribuzione delle agognate carte sul tavolo del poker: in questi casi è necessaria una grande cautela, perché i giochi live consumano moltissimi dati. Il consiglio è quello di giocare in questa appassionante modalità solo se si dispone di una connessione wifi stabile.



Ecco i consigli che pensiamo siano fondamentali per un approccio sereno e rilassato alle app che ci permettono di giocare da mobile. Probabilmente sono cose che conosciamo a menadito, ma una piccola rinfrescata potrebbe sempre tornare utile, soprattutto se di mezzo ci sono i nostri risparmi: evitiamo di incappare in problemi di semplice individuazione ma, talvolta, di difficile risoluzione. Buon gioco da mobile a tutti e in bocca al lupo per le vostre future vincite, sempre nel nome del gioco responsabile!