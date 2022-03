Come vedere Dazn e Netflix sulla Playstation 4 (tutorial per over 70)

Se siete soliti vedere le app per lo streaming come Dazn, Netflix, Prime Video e Disney+, e dovete spiegare ai vostri genitori (anche over 70) come guardarli in autonomia quando non siete in casa, ecco il tutorial pensato per voi.

Si parte. Prendiamo il joypad!

Prima di tutto dovrete spiegare ai vostri genitori che cos’è un joypad, cosa non scontata. Per comodità ho realizzato (grazie a un software professionale e alle mie sconfinate doti grafiche ;=)) una foto esplicativa.

Le istruzioni passo passo (e non sto scherzando)

Una volta individuato il joypad, (ricordatevi di lasciarlo bene in vista e di caricarlo, altrimenti dovrete documentare anche questo passaggio)

Premete il tasto Play. (vedi foto joypad)

A questo punto arriverete direttamente al canale dove è collegata la Playstation 4, indipendentemente che la Tv sia accesa o spenta (di solito è posizionata su HDM2).

E vedrete questa schermata…

Cliccate il tasto X (vedi foto joypad). Per entrare nell’account. Vabbè, cliccate sul nome di vostro figlio. A volte potrebbero aver utilizzato un soprannome. No, se trovate Satana666 non dovete preoccuparvi, è solo uno scherzo.

Vi troverete in questa schermata (sulla casella Novità). Spostatevi di una posizione a destra cliccando sui tasti a croce di movimento posizionati nella parte sinistra del joypad.(quello della foto? Vi ricordate?).

A questo punto siete posizionati sopra un’icona rettangolare (che ricorda un TV) con la scritta avvia. Cliccate X. (vedi foto joypad).

Se tutto è andato bene vi ritroverete nella sezione TV e Video dove sono raccolte le varie app per la visione in streaming. I più attenti tra voi avranno già individuato le app che vi servono. Muovetevi con il tasto a croce e, indovinate un po’, cliccate X sull’app che vi interessa.

Saluti e ringraziamenti…

Il tutorial nasce da una storia vera, e dalla necessità di spiegare ai miei genitori (che si trasferiscono a casa mia un week-end per “feeddare” il gatto) come poter vedere le partite su DAZN. Mi scuso in anticipo con gli over 70 che si sono offesi, ho calcato un po’ la mano per far ridere e aumentare le View. (tanto non sapete cosa sono).

Mamma e papà, nel caso leggiate quest’articolo sappiate che vi voglio bene!

PS. Ci sarebbe anche il tutorial per spegnerla… ma facciamo un’altra volta!