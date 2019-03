Come comprare un Samsung Galaxy S10 con uno sconto fino a 350 euro

La nuova linea Samung Galaxy S10 ha da poco fatto la sua comparsa nei negozi italiani. In prevendita dallo scorso 20 febbraio, i nuovi flagship del produttore coreano sono disponibili dall’8 marzo.

Tre modelli per ogni esigenza e per ogni tasca, con specifiche tecniche di nuova generazione. Gli smartphone di Samsung condividono in comune il processore Exynos 9820, il display Infnity-O Dynamic AMOLED, privo di notch e in grado di coprire fino all’85% della superficie della parte frontale del telefono e la nuova tecnologia di ricarica wireless. Il sensore dell’impronta digitale è posto sotto il display nei modelli S10 e S10+ mentre è stato collocato sul tasto di accensione sulla versione S10 E.

I Galaxy S10 sono smartphone con forte vocazione fotografica e integrano obiettivi luminosi e potenti: S10+ ha tre camere (12 Megapixel con tele f/2.4) + 12 Megapixel (grandangolo, F/1.5-2.4) + 16 Megapixel (ultra-wide f/2.2).

Stessa struttura per i sensori di S10 che però, nella parte frontale offre una selfie camera singola anziche doppia come sull’S10+. Infine, S10E ha due sensori da 12 Megapixel f/1.5 e da 16 Megapixel. Naturalmente caratteristiche tecniche così importanti corrispondono a un prezzo di fascia alta: si parte con 779 euro per il Samsung Galaxy S10E, si continua con i 929 del Galaxy S10 per arrivare ai 1.029 di S10+.

Per non dover affrontare questa spesa tutta in una volta è possibile rivolgersi ad una delle tante offerte degli operatori per Galaxy S10, che permettono di acquistare il telefono a rate, solitamente con un piano tariffario ad hoc.

Samsung Value

In alternativa, Samsung ha messo a punto un programma di sconti che si chiama Samsung Value. Basta portare in negozio il proprio vecchio smartphone (anche se non è di Samsung): il vecchio smartphone verrà valutato e si potrà ottenere fino a un massimo di 350 euro sull’acquisto di un nuovo Galaxy S10e, S10 o S10+.

Qualche esempio? Rottamando un Galaxy S9+ si ottiene una valutazione fra i 250 e i 300 euro; consegnando un Galaxy S6 edge si arriva fino a uno sconto di 150 euro.

Dando uno sguardo ai telefoni di altre marche, l’opzione più interessante è quella assicurata dagli iPhone: se si rottama un iPhone X si possono ottenere fino a 350 euro per l’acquisto di un Galaxy S10+. Un iPhone 6 dà diritto fino a 150 euro di sconto. Lo stesso sconto si può ottenere consegnando un LG G5, un Huwei P9 o P9 Plus. Affinché un telefono sia valutabile deve essere di proprietà del consumatore, deve accendersi e spegnersi senza l’ausilio del carica batteria e non deve presentare rotture evidenti, come ad esempio quella del vetro.

Per consultare le tabelle di valutazione dei diversi modelli di smarpthone ammessi al programma Samsung Value, i punti vendita che aderiscono al servizio e i termini commerciali del servizio si può consultare la pagina ufficiale che Samsung mette a disposizione dei consumatori.