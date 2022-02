Con Android 13, Google vuole rendere la geolocalizzazione più precisa che mai

Svelata qualche giorno fa, la Developer Preview 1 di Android 13 anticipa tante novità per la prossima versione del sistema operativo mobile di Google. Oltre all’implementazione di nuovi controlli sulla privacy, una nuova API di selezione delle foto e nuovi riquadri per le impostazioni, apprendiamo che Android 13 riserverà un posto speciale per il Bluetooth e l’Ultra-wideband (o UWB, una tecnologia per consentire una localizzazione molto precisa).

XDA Developers riferisce che queste due tecnologie saranno integrate sotto forma di moduli “Mainline” nella prossima versione di Android. Non si tratta di funzionalità di poco conto perché dovrebbe consentire a Google di implementare le future funzionalità relative a Bluetooth e UWB in modo più efficiente…senza dover passare gli aggiornamenti (spesso tardivi) dai suoi partner (Samsung, Oppo, OnePlus, Xiaomi, Vivo, Sony, Nokia…).

Project Mainline, introdotto per la prima volta su Android nel 2019, consente a Google di gestire alcuni componenti del framework e delle applicazioni di sistema stesse. Come accennato, questa iniziativa consente in particolare a Google di offrire nuove funzionalità e aggiornamenti di sicurezza per questi componenti e/o applicazioni, senza attendere che i produttori distribuiscano i propri aggiornamenti software.

Il tempo e l’efficienza risparmiati da questo metodo sono quindi significativi, dal momento che i moduli Mainline possono essere aggiornati tramite i servizi di Google Play e Google Play Store.

Possiamo anche immaginare che Google democratizzerà ulteriormente la tecnologia UWB per consentire la localizzazione molto precisa di uno smartphone o di alcuni accessori.