Con l’app di Idealo il Black Friday è ancora più conveniente

Il mobile nel corso degli anni è diventato il canale di navigazione preferito quando si tratta di acquisti online, basti pensare che secondo idealo – portale internazionale di comparazione prezzi- questo viene utilizzato nel 56,8% dei casi a fronte di un 34,9% che sceglie il desktop e un 8,3% il tablet. Per venire incontro ad una fetta di utenza sempre più vasta, idealo presenta le nuove funzioni della App per conoscere le offerte più convenienti in un dato momento e l’andamento del prezzo di un prodotto.

Idealo: l’app

Idealo ha messo a disposizione un’App dedicata a comparare le migliori offerte online. L’App, disponibile sia per iOS sia per Android, consente all’utente di poter verificare quali sono i prezzi più bassi disponibili sul web. Per utilizzarla è sufficiente digitare nella barra di ricerca il prodotto desiderato, confrontare le offerte disponibili e decidere su quale negozio online concludere l’acquisto.

Disponibile in cinque lingue (in dettaglio italiano, tedesco, inglese, francese, spagnolo) e in sei paesi (Italia, Germania, Austria, Regno Unito, Francia e Spagna), l’App di idealo presenta un layout facile ed intuitivo, adatto ad una mobilità on the go, e gli utenti attivi mensili in Italia sono aumentati del +218,2% a Settembre 2019 rispetto a Gennaio dello stesso anno. Inoltre, un’altra funzione è quella che consente di leggere i codici a barre dei prodotti direttamente in negozio. In questo modo è possibile confrontare in tempo reale i prezzi offline con quelli online aumentando le opportunità di risparmio.

Se prendiamo, ad esempio, gli Apple AirPods di prima generazione – ovvero uno tra i prodotti in assoluto più cercati nel 2018 e nel 2019 – è possibile vedere come il prezzo sia attualmente crescente. L’App indica quando è stato raggiunto il prezzo più basso (99,99 euro) e consente all’utente di sapere se e quanto conviene aspettare per concludere l’acquisto.

Anche il Black Friday

Grazie all’app di Idealo è inoltre possibile confrontare on-line qualsiasi prodotto, anche in una giornata piena di sconti come questa.