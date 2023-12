Con One UI 6.1, Samsung vuole prendersi cura della batteria come iOS

Ora che conosciamo i dettagli principali del Galaxy S24, è il momento di esplorare l’interfaccia software che lo accompagnerà. Un recente leak ci ha fornito alcune anticipazioni sulle specifiche funzionalità di One UI 6.1, la prossima versione del software di Samsung.

Potenziamento batteria e intelligenza artificiale

Basata su Android 14 e pianificata per il rilascio a gennaio, questa nuova versione si concentrerà su nuove funzionalità alimentate dall’intelligenza artificiale. Ma c’è anche una caratteristica che i possessori di dispositivi iOS conoscono bene: il controllo del livello di carica per preservare la batteria e mantenerne la salute a lungo termine.

Secondo quanto riportato dal leaker Tarun Vais, One UI 6.1 offrirà tre modalità specifiche per il risparmio della batteria.

Proteggi la tua batteria

Nel contesto della ricarica notturna, queste prime due modalità consentiranno di caricare la batteria fino al 100%, ma interromperanno la ricarica rispettivamente al 95% o all’80%, riprendendola poco prima del risveglio. La modalità “Max” è la più rigorosa ma ottimale per la salute della batteria, limitando la ricarica al massimo dell’85%.

Secondo quanto riferito da SamMobile, è probabile che questa funzione di protezione della batteria sia alimentata dall’intelligenza artificiale, in modo da adattarsi alle tue abitudini. L’obiettivo è renderla il meno restrittiva possibile. Tuttavia, al momento, manca un contatore simile a quello di Apple che mostra l’usura della batteria rispetto al suo stato originale nelle versioni recenti di iOS. Ma non è escluso che Samsung possa introdurre una funzionalità simile in futuro.

Diverse dimensioni della batteria

Da notare che il Galaxy S24 “standard” avrà una batteria da 4000 mAh, mentre il Galaxy S24 Plus avrà una batteria più capiente da 4900 mAh. Il Galaxy S24 Ultra, invece, sarà dotato di una batteria ancora più grande da 5000 mAh, allineandosi ai predecessori Galaxy S22 Ultra e S23 Ultra.

Innovazioni software in arrivo

Con One UI 6.1, Samsung promette di portare nuove innovazioni software che miglioreranno l’esperienza dell’utente e garantiranno una maggiore longevità della batteria. Non vediamo l’ora di scoprire tutte le novità quando questa versione sarà rilasciata. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.