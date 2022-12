Con OnePlus 11R ritornerà l’Alert Slider

Una settimana fa vi avevamo svelato alcune immagini in anteprima del nuovo OnePlus 11, che si è poi scoperto essere in realtà il modello 11R. Oggi grazie a un leak arrivano nuove immagini e nuove specifiche, dandoci così una visione ancora più completa sul nuovo dispositivo.

Dalla nuova fotografia possiamo, di nuovo, vedere tre fotocamere e un LED. Questa volta abbiamo dati precisi: lente principale da 50 Megapixel, lente ultragrandangolare da 13 Megapixel e lente macroscopica da 2 Megapixel. Dall’altro lato, invece, una selfie cam da 16 Megapixel.

Ma questo non è tutto quello che è visibile dall’immagine. Infatti si può notare quello che sarebbe, secondo le voci, l’Alert Slider, ovvero il pulsante fisico per silenziare il telefono. Questo non si fa vedere da davvero molto tempo, e in molti ne attendono il grande ritorno.

Passando alle altre specifiche di OnePlus 11R, sappiamo che ci saranno un processore Snapdragon 8+ Gen 1 (e non 8 Gen 2), schermo da 6,7 pollici FHD+ con refresh rate di 120 Hz, 5.000 mAh di batteria e ricarica veloce da 100 W. Sembra inoltre che sarà disponibile in due configurazioni: una con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria, l’altra con 16 GB di RAM e 256 GB di memoria. La data di lancio non è conosciuta, ma non dovrebbe essere più così lontana.