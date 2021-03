Di questi tempi, è vero, non c’è molto da sorridere. Eppure verrà presto il momento in cui riprenderemo le attività quotidiane e torneremo a mostrare le nostre candide dentature. Tra l’altro il Il 20 marzo si festeggia la Giornata Mondiale della Salute Orale creata proprio per sensibilizzare le persone in merito alla qualità della salute dentale. Il Ministero della Salute specifica che una corretta igiene orale, una dieta sana e le visite periodiche dal dentista e odontoiatra sono fondamentali per il mantenimento della salute orale. Si sa che bisogna lavare i denti dopo ogni pasto per almeno 2-3 minuti, ma molti spesso non capiscono l’importanza di questa attività quotidiana. In realtà la formazione della placca è continua nelle 24 ore, e un milligrammo di placca può contenere dai 200 ai 500 milioni di batteri e l’unico modo di rimuoverla è la pulizia dei denti.

Playbrush: la tecnologia ci aiuta

La tecnologia offre un aiuto proponendo gli spazzolini connessi, un’alternativa moderna ed efficace ai soliti spazzolini. In particolare, l’azienda britannica Playbrush offre una gamma dei prodotti adatti agli adulti e anche ai bambini a partire da 3 anni.

Playbrush Smart One è un modello per adulti in grado di raggiungere ottimi risultati grazie a 40mila movimenti di idropulizia sonica al minuto su tre modalità distinte di lavaggio: pulizia, massaggio e programma denti sensibili. Grazie ai sensori e agli anelli luminosi, il dispositivo segnala all’utente se tutte le aree della bocca sono state pulite correttamente. Inoltre, si collega tramite Bluetooth all’omonima app che guida l’utente verso le migliori routine di igiene orale permettendo di studiare le abitudini di lavaggio e fornendo indicazioni sulla qualità e sull’efficacia della pulizia dei denti.

Playbrush Sonic Smart

Playbrush Sonic Smart è lo spazzolino elettrico smart progettato per i bambini dai sei anni, disponibile in brillanti colori. È dotato di testine morbide e di tecnologia sonica, il prodotto tiene traccia della durata, della velocità, della precisione e della frequenza della pulizia. Per i più piccoli, da 3 a 5 anni, l’azienda propone l’accessorio Playbrush Smart che trasforma qualsiasi spazzolino tradizionale in un prodotto intelligente. Entrambi i dispositivi hanno in comune il concetto di gamification e trasmettono le informazioni all’app Playbrush Kids che, tra giochi, un coach di igiene orale, classifiche, punti, badge, statistiche e premi concreti, non solo diverte e attrae i più piccoli, ma sviluppa un percorso educativo molto efficace e ottiene il risultato di un’igiene migliore.

In aggiunta, Playbrush offre agli utenti anche un servizio Premium Plan che comprende la fornitura di testine di ricambio (un aspetto essenziale per mantenere un’igiene orale perfetta) e l’accesso a numerosi giochi sull’app per i più piccoli.

Prezzi

Playbrush Smart One – 69,99 euro

Playbrush Smart Sonic – 34,99 euro

Playbrush Smart – 24,99 euro.