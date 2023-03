Consumo di Always-On, nuove emoji: ecco tutte le novità di iOS 16.4

Il sistema operativo dell’iPhone continua ad essere perfezionato con il rilascio di iOS 16. Apple sta proseguendo il suo ciclo di aggiornamenti e siamo già arrivati a iOS 16.4, al momento ancora in beta. È stata pubblicata la terza beta per gli sviluppatori, sufficiente per testare le nuove funzionalità che verranno implementate ufficialmente nei prossimi mesi.

Nuovi Emoji e notifiche push

Questa nuova beta aggiunge 31 emoji, che corrispondono in realtà a quelli aggiunti nella quindicesima versione dello standard Unicode, utilizzati per rendere compatibili gli emoji tra i sistemi operativi. Tra quelli aggiunti ci sono “un asino, una medusa, un pettine, mani che battono e nuovi colori del cuore”.

Un’altra aggiunta di questa beta riguarda le notifiche push dai siti web. Ora, i siti aggiunti alla schermata iniziale possono inviare notifiche e visualizzare badge, ovvero il piccolo cerchio rosso che appare in alto a destra dell’icona di un’applicazione, per farti sapere che hai delle notifiche da controllare.

Ci saranno anche miglioramenti in Apple Music e Apple Podcast. Per il primo, ad esempio, l’aggiunta di un brano alla coda non fa più apparire un popup a schermo intero. Inoltre, il menu Playlist mostra anche la copertina più piccola.

Il consumo dell’Always-on dell’iPhone



Inoltre, la modalità Always-on migliorerà in qualche modo. Quella dell’iPhone è piuttosto particolare: continua a visualizzare la schermata di blocco, semplicemente con meno luce. Inoltre, lo schermo beneficia della tecnologia LTPO, che riduce la frequenza di aggiornamento dello schermo, risparmiando così la carica della batteria. Tuttavia, questa modalità consuma ancora più energia quando attivata. Con la beta 3 di iOS 16.4, ora conosciamo il consumo dell’always-on durante il suo utilizzo.

Sempre acceso

Nell’applicazione delle impostazioni, è possibile consultare i dettagli sul consumo della modalità: così sapere se vuoi continuare a usarla o meno. Come sottolinea 9to5Mac, alcuni test di benchmark hanno rilevato che ha scaricato fino al 20% della batteria di un iPhone 14 Pro in 24 ore. Se rimuoviamo lo sfondo dall’iPhone, il consumo scende al 14% in meno di batteria nello stesso periodo.