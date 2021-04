Cookie e pubblicità: Apple risponde alla difesa di Facebook

A Facebook non piace iOS 14.5 che porta con se il blocco del tracciamento degli utenti. Questo però ad Apple non interessa. Come parte di un podcast ospitato dal New York Times, Tim Cook ha parlato di questa novità, così come della disputa contro il gruppo di Mark Zuckerberg e Epic Games.

Nella crociata per il rispetto della privacy sui propri dispositivi tecnologici, l’azienda di Cupertino si prepara a infliggere un colpo enorme al modello di business di Facebook basato su larga misura sul monitoraggio degli utenti ai fini del targeting pubblicitario. Con iOS 14.5, previsto nelle prossime settimane, Apple introduce infatti il ​​suo ATT (“App Tracking Transparency”). Questa funzione consentirà centinaia di milioni di utenti di iPhone e iPad di consentire o negare, con un clic, il tracciamento di un’app come Facebook su altre app e siti web.

Una novità contro la quale Facebook si oppone ferocemente, assicurando che avrebbe ripercussioni drammatiche sulle piccole imprese che fanno affidamento sulla pubblicità personalizzata (possibile grazie al monitoraggio site-to-site) per rimanere redditizia, soprattutto in un contesto delicato ai tempi del Covid. Con il New York Times, Tim Cook ha però giudicando “fragile” la difesa di Facebook e ricordando che il social network non sarà l’unico interessato dall’ATT.

“Quello che [App Tracking Transparency] sta cercando di avere sono le aziende che traggono vantaggio dalla capacità di tracciarti attraverso le app di altre aziende e quindi costruire un profilo completo di ciò che pensi e di ciò che fai, monitorandoti sul Web 24 ore su 24, 7 giorni su 7”, Ha spiegato il boss di Apple.

“Gli utenti vedranno un semplice pop-up che li invita a rispondere alla domanda, possono essere tracciati o no? Se sono d’accordo, le cose [continuano normalmente]. Se non lo sono, il tracciamento è disattivato”, ha riassunto prima di attaccare a malincuore Facebook, che considera incapace di rimanere ragionevole nel tracciamento dei suoi utenti, e di chiedere regolamenti in questo settore.

“Alcuni anni fa, pensavo che le aziende si sarebbero autoregolamentate e migliorate. Non ci credo più. E non sono generalmente un sostenitore della regolazione, ma penso che sia necessario”, ha detto Tim Cook a Kara Swisher.

Epic Games, un’altra battaglia

l boss di Apple ha parlato anche della battaglia legale contro Epic Games, che aveva scelto di infrangere le regole dell’App Store. Dice di essere “fiducioso” di vincere la sua causa contro Epic Games in tribunale e accusa il gruppo di Tim Sweeney di aver utilizzato uno “schema fraudolento”.

“Si tratta di seguire le regole e le linee guida dell’App Store. Lo hanno fatto per anni, poi hanno deciso, ovviamente, che non volevano più seguire le regole e sottoporre qualcosa al nostro processo di revisione dal lato dei server. Si è trattato quindi di una sorta di manovra fraudolenta ”, osserva Tim Cook, aggiungendo che Apple è“ fiduciosa nel suo fascicolo ”.

Tim Cook ha infine ricordato di essere sempre contrario all’installazione su iPhone o iPad di applicazioni non dall’App Store. Un punto su cui Epic Games basa parte del proprio fascicolo per convincere i giudici della mancanza di libertà indotta dall’ecosistema software dell’azienda. Apple è ferma: l’installazione delle applicazioni al di fuori dell’App Store significherebbe “infrangere la riservatezza e la sicurezza” auspicata dall’iPhone.

Tim Cook ha tutte le ragioni per rimanere irremovibile su questo punto: Apple ricava una parte significativa delle sue entrate dalle commissioni raccolte su ogni applicazione venduta sull’App Store.