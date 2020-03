Coronavirus, i Giga di Vodafone non si dimenticano degli italiani all’estero

Per permettere agli italiani bloccati all’estero di rimanere in contatto con i propri cari in questa situazione di emergenza, Vodafone Italia rende disponibili tutti i Giga della loro offerta nazionale in tutti i Paesi dell’Unione Europea. Ancora una volta l’operatore rosso scende in campo e mette a servizio dei propri clienti contributi concreti e ora più che mai preziosi.

Giga in roaming senza costi aggiuntivi

Fino al 3 aprile, data al momento prevista per la fine delle prime norme restrittive, Vodafone Italia pensa a tutti gli italiani ancora bloccati all’estero. Per loro mette a disposizione, senza costi aggiuntivi e senza le limitazioni previste dalla regolamentazione UE, tutti i Giga della loro offerta nazionale anche nei Paesi dell’Unione Europea. L’agevolazione vuole offrire un contributo concreto agli italiani ancora all’estero. Vuole permettere loro di rimanere in contatto con i propri cari in questa situazione di difficolta ed emergenza.

Come approfittare dell’occasione

Per usufruire dell’iniziativa è semplicissimo. I clienti interessati non dovranno fare altro che ricevere una notifica sull’app My Vodafone e i Giga saranno disponibili in automatico per tutti i clienti all’estero, senza il bisogno di alcuna attivazione. Una modalità all’insegna dell’imediatezza e della semplicità. Il servizio è disponibile anche per tutti coloro che dovranno recarsi nei Paesi UE nei prossimi giorni, fino al 3 aprile. Per maggiori informazioni.

Vodafone in prima linea

L’iniziativa appena attivata si unisce alle numerose azioni di solidarietà e aiuto già messe in campo da Vodafone nelle ultime settimane per i propri dipendenti, per le imprese italiane e per i giovani studenti delle scuole superiori. A partire dai Giga illimitati per un mese in tutta Italia per arrivare a donazioni devolute alla causa coronavirus. A dimostrarlo la Fondazione Vodafone che sostiene, con una donazione di 500mila euro, la Fondazione Buzzi e la Croce Rossa Italiana, due realtà in prima linea nella lotta al Coronavirus.