Gli effetti dannosi del Coronavirus sul mercato degli smartphone si avvertiranno durante tutto l’anno. Secondo le ultime proiezioni dell’istituto di analisi IDC l’epidemia del virus proveniente dalla Cina potrebbe portare a un calo del 10,6% delle spedizioni nella prima metà del 2020.



Nel lungo termine, l’epidemia è dovrebbe comportare un calo del 2,3% delle spedizioni globali per l’intero anno. Quest’anno il mercato avrebbe dovuto crescere, almeno secondo quanto sostenevano alcune stime pubblicate prima dello scoppio dell’epidemia di Coronavirus, ma la situazione dell’ultimo mese ha costretto a una nuova valutazione delle stime precedenti.



I problemi principali per i produttori di smartphone in questo momento sono le catene di approvvigionamento più lente (o bloccate) e la logistica a causa della chiusura di alcune fabbriche cinesi nelle ultime settimane. Lo shock vero e proprio dovrebbe essere avvertito nel primo semestre dell’anno, ma si prevede un ritorno alle normali attività intorno al terzo trimestre del 2020. In particolare, guardando al mercato cinese degli smartphone, le nuove stime prevedono un calo del 40% per il periodo gennaio- marzo rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

La carenza di componenti, le chiusure delle fabbricche, le quarantene obbligatorie, la logistica e le restrizioni negli spostamenti creeranno ostacoli per i produttori di smartphone.

Lo scenario complessivo dovrebbe stabilizzarsi dal terzo trimestre dell’anno, poiché la situazione COVID-19 dovrebbe migliorare e i piani per il lancio delle reti 5G aumenteranno il ritmo di distribuzione dei dispositivi a livello globale ” ha dichiarato Sangeetika Srivastava, analista di IDC

Guardando al futuro, il 2021 vedrà un ritorno al segno più per il mercato globale degli smartphone con una crescita stimata del 6% annuo alimentata da una forte domanda di telefoni 5G.