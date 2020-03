Babbel risponde all’emergenza coronavirus, regalando sul sito e sull’app corsi di lingua gratuiti. Sono utili, facili da utilizzare, adatti a tutti i livelli e ideali nella difficile situazione che stiamo attraversando.

Inglese, francese, spagnolo a portata di app e mouse

Babbel scende in campo e mette a disposizione di studenti e universitari a casa per via dell’emergenza in corso lezioni di lingua gratuita. L’azienda, di fronte alla chiusura nazionale delle scuole in Italia (e non solo), ha deciso di offrire un passatempo utile ai più giovani – qui altri spunti interessanti – supportandoli in un momento difficile come questo. Così dà accesso gratuito ai corsi online, disponibili sul sito e sull’app (compatibile con Android e iOS). Seguendoli, si possono imparare con facilità ed efficacia ben 14 lingue attraverso brevi sessioni che ben si integrano con la routine.

Il metodo di insegnamento

Dal principiante all’avanzato, tutti i corsi di Babbel sono creati da esperti in didattica. Si può cominciare dalle basi o scegliere gli argomenti che interessano o servono di più, come presentarsi, ordinare al ristorante, chiedere indicazioni stradali. Il bello è che le lezioni non si basano solo sulla teoria, ma anche e soprattutto sulla pratica. I corsi ruotano attorno a esercizi di conversazione e dialoghi realistici per iniziare a parlare una nuova lingua fin da subito.

Due mesi per i risultati

Uno studio indipendente, condotto da ricercatori dell’Università di Yale, ha dimostrato che Babbel aiuta a parlare in una nuova lingua con successo. I risultati ottenuti dimostrano che l’apprendimento porta a sviluppare reali capacità di conversazione in una seconda lingua. I primi miglioramenti si notano nell’arco di due mesi appena. Tutti gli studenti che si sono cimentati hanno sviluppato competenze orali, che variano da quelle di base alla capacità di affrontare argomenti più impegnativi, come discutere attività e piani futuri nella nuova lingua. Si tratta del terzo studio che dimostra l’efficacia di Babbel per l’apprendimento di una nuova lingua, dopo quelli della City University di New York e dell’Università statale del Michigan.

Come approfittare dell’occasione

Per iniziare ad apprendere gli studenti devono solo registrarsi al link e ottenere un codice coupon di accesso gratuito a Babbel della validità di un mese. L’iniziativa è consultabile anche al link che raccoglie tutte le iniziative digitali di solidarietà intraprese in queste settimane delicate.