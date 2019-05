ITunes: come funziona e cosa è

ITunes è un software musicale e multimediale creato da Apple. Funziona sui sistemi operativi per Pc Apple e Windows e permette numerose funzionalità. Il software è installato di default sui computer Apple mentre chi ha un PC Windows, la maggior parte, deve collegarsi al sito www.apple.com/it/itunes/download e procedere con il download di iTunes e seguire la procedura guidata di installazione accettando i consueti e fastidiosi termini e condizioni di uso del programma.

In pratica, iTunes è il modo migliore per organizzare e godersi la musica, i film e le serie TV. All’inizio l’utilizzo dell’applicazione sembra ostico ma scoprirete poi che è facile da usare.

A cosa serve iTunes?

ITunes ha la prerogativa di trasferire contenuti multimediali dal computer allo smartphone iPhone collegando i dispositivi. Per procedere con la connessione dei dispositivi è necessario usare un cavo USB. Effettuata la connessione del pc con lo smartphone si avvia la schermata seguente con diverse funzionalità:

Tra le funzioni più interessanti c’è la possibilità di riprodurre musica, file MP3, cd musicali, importare musica da un cd su altro disco rigido, creare una playlist e masterizzarla o esportarla su Pen Drive (chiavetta usb). iTunes è anche un vero e proprio store virtuale (iTunes Music Store) dove poter acquistare e condividere musica.

Per acquistare musica da iTunes Music Store è necessario registrarsi inserendo i propri dati personali e quelli della carta di credito per effettuare gli acquisti online. Dopo la registrazione è necessario confermare dall’email indicata nella procedura, il link che iTunes Store di Apple invia per convalidare la fase di registrazione ed infine ottenere un account iTunes.

Nella sezione Libri di iTunes è possibile consultare e gestire E-book o libri digitali, articoli e documenti scaricati o importati dal computer.

Per esplorare il negozio virtuale di Apple basta cliccare sull’app. I contenuti sono raggruppati in categorie: musica, film, Apple Store, Libri, Podcast. Per risparmiare su iTunes basta non fare acquisti e importare tutta la musica presente negli archivi del computer sullo smartphone.

Come importare musica dal computer sullo smartphone

Avviare l’applicazione e posizionarsi su File e cliccare su “Aggiungi file alla libreria”. In alternativa, selezionare “Aggiungi cartella alla libreria”.

Per condividere il contenuto della libreria di iTunes tra computer e iPhone procedere con la “Sincronizzazione”. Adesso, dal menu dei dispositivi, in alto a destra, cliccare su “Musica”, spuntare la voce “Sincronizza musica” per avviare il trasferimento dei brani.