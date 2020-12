Google ha annuncia alcune modifiche alle norme relative all’uso di Gmail, Doc e Google Foto.



Nel tentativo di recuperare lo spazio di archiviazione inutilizzato, Google sta aggiornando la sua politica per eliminare i dati degli utenti dai suoi servizi più popolari i cui account restano inattivi per più di due anni. Questo è quanto si legge nella pagina di supporto dei servizi di Google.



A partire dal 1 giugno 2021, l’azienda americana adotterà una nuova policy che si applica alle procedure di archiviazione di molti dei suoi servizi. A partire dal 1 giugno 2023, Google eliminerà i dati da Drive, Doc, Disegni, Moduli, Fogli, Gmail, Foto inattivi per due anni.

Google spiega che gli utenti che non desiderano che i propri dati vengano eliminati dovranno utilizzare il servizio con l’account associato su un’app Google o tramite browser per mantenerlo attivo.

Il colosso di Mountain View sottolinea inoltre che questa modifica non si applicherà agli utenti di Google One che pagano una tariffa mensile, né si applicherà a Google Workspace (in precedenza GSuite for business), GSuite for Education o GSuite per organizzazioni non profit.