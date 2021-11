Counterpoint: la mancanza di processori frena le vendite di smartphone nel Q3/2021

È un trimestre segnato dalla crisi dei microprocessori quello disegnato dall’istituto di analisi Counterpoint Research, che ha pubblicato il suo rapporto sul mercato degli smartphone in Europa per il periodo luglio-settembre 2021 del 2021.

Samsung si conferma leader di mercato, anche se la sua leadership potrebbe essere messa in discussione nei prossimi mesi da Xiaomi, balzata al secondo posto, con una crescita annua del 51%. Una crescita, giusto sottolinearlo, in termini di volume, volumi che in questo momento risultano particolarmente “ballerini”, perché soggetti alle forti variazioni nella disponibilità di materie prime, che in certi mesi – settembre ad esempio – rappresentano un vero e proprio freno a mano tirato per i produttori di elettronica di consumo.

Samsung si è ripresa ad esempio dai problemi di fornitura avuti all’inizio del 2021, e – sempre secondo Counterpoint – deve parte dei suoi risultati alla popolarità del pieghevole Galaxy Z Flip3, “in particolare nell’Europa occidentale”.

Apple registra un aumento annuale e trimestrale, potenziato dal lancio dell’iPhone 13. L’iPhone 12 è arrivato all’inizio del quarto trimestre del 2020, distorcendo i numeri complessivi. La crescita di Oppo del 112% è principalmente dovuta alla fusione con OnePlus sotto l’entità Oplus.

Huawei e Honor hanno subito un duro colpo, ma quest’ultima dovrebbe tornare ad avere buoni numeri dopo il lancio di Honor 50 (con i servizi Google), il primo telefono del marchio con GMS in due anni. Huawei, invece, ha appena lanciato il nova 9 nel tentativo di arrestare il declino delle sue quote.

