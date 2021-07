COVID Card, la tessera di Google per la certificazione vaccinale

Google sta per lanciare su Android un sistema di tessere per la certificazione del vaccino COVID-19. Denominate COVID Card, saranno in grado di mostrare immediatamente il luogo della vaccinazione e il tipo ricevuto. Il servizio permetterà il salvataggio di salvare le tessere dal sito web o dall’applicazione dell’organizzazione sanitaria che le ha emesse, ma anche attraverso sms o e-mail. Oltre a questi dati, le COVID Card mostreranno anche il risultato di eventuali tamponi.

Google offrirà l’opzione di salvare le COVID Card nella schermata iniziale, in modo da poterle facilmente esibire quando necessario. Stando ad una comunicazione ufficiale, le tessere non saranno conservate nel cloud e l’azienda non raccoglierà nessuna informazione a scopi commerciali, anche se potrebbe trattenere alcuni dati a scopi statistici. Non sarà necessario scaricare Apple Pay per usufruire del sistema, ma occorrerà la certificazione Play Protect.

Per il momento il servizio sarà reso disponibile soltanto negli Stati Uniti, in collaborazione con i governi e gli enti di sanità locali. È molto probabile che Google stia lavorando ad una distribuzione internazionale. D’altronde, già in precedenza l’azienda ha lanciato svariati servizi per aiutare i propri utenti a gestire l’emergenza pandemica.