Crazy Time: un esilarante game show dal vivo

Crazy Time è un gioco dal vivo creato da Evolution ispirato alla Ruota della Fortuna e caratterizzato da una ruota gigante.

Crazy Time si gioca su un rullo personalizzato realizzato da TCS John Huxley. Si tratta della stessa azienda responsabile dello sviluppo delle ruote di Evolution in tutti gli altri giochi.

Tutta l’azione di gioco viene trasmessa in diretta streaming direttamente dallo studio di Evolution con sede a Riga. Pertanto, ci si può aspettare una qualità video eccellente.

Un aspetto che rende Crazy Time all’altezza del suo nome sono le varie funzioni speciali del gioco.

Queste differiscono l’una dall’altra, sia dal punto di vista del gioco che da quello visivo. Sono queste caratteristiche e i bonus che possono farvi vincere premi enormi.

Come giocare a Crazy Time

Non dovreste avere alcun problema con il gioco. Per cominciare, c’è una ruota con 54 tasche.

Queste tasche sono costituite principalmente da numeri. È possibile puntare su 4 numeri diversi che costituiscono la maggior parte dei segmenti della ruota.

Ci sono anche 9 segmenti che portano a giri bonus. Una volta che la ruota gira, una schermata sopra la ruota stessa può evidenziare i numeri o una delle varie funzioni speciali.

C’è anche la possibilità che uno di essi sia abbinato a un cosiddetto moltiplicatore.

15 secondi è il tempo a disposizione per piazzare le puntate. Si consiglia di puntare su tutte e quattro le funzioni speciali, perché è qui che vi aspettano i premi più grandi.

Per quanto riguarda i numeri, potete sceglierne uno qualsiasi, ma probabilmente è meglio sceglierne uno o due. Dopodiché, è bene attenersi allo stesso numero.

I numeri con valori più bassi vincono più spesso, mentre quelli con valori più alti danno vincite maggiori.

Giri bonus di Crazy Time

Il gioco ha un totale di quattro round bonus. Ognuno di essi offre qualcosa di diverso.

Cash Hunt

Si tratta di un gioco bonus che nasconde molti moltiplicatori. Per la precisione 108 pezzi. Sono nascosti dietro a simboli casuali.

Una volta mescolati, si può scegliere il punto in cui si pensa si nasconda il moltiplicatore più alto.

Coin Flip

Qui si determina il moltiplicatore da applicare alla vincita. Si tratta di singoli centesimi.

Viene lanciata una moneta e vengono generati due moltiplicatori per entrambi i lati della moneta.

Pachinko

Si tratta di un tipo di gioco composto da bastoni che sporgono dalla parete. Un disco viene poi rilasciato dall’alto.

Il disco trova la sua strada verso il basso viaggiando tra tutti i diversi bastoni. In basso sono presenti vari moltiplicatori e un simbolo che può potenzialmente raddoppiare le vincite.

Se il disco non atterra su alcun moltiplicatore, la ruota si fermerà automaticamente quando il moltiplicatore raggiungerà il valore di 10.000x.

Crazy Time

Dietro la porta rossa si nasconde una gigantesca ruota della fortuna! Qui si può scegliere uno dei colori.

Sulla ruota sono presenti diversi moltiplicatori e simboli che possono raddoppiare o triplicare le vincite. Se la ruota si ferma su un moltiplicatore, la vincita viene moltiplicata per questo importo.

In caso contrario, i moltiplicatori vengono raddoppiati o triplicati. Come nel gioco bonus Pachinko.

La differenza, tuttavia, è che possono essere moltiplicati fino a raggiungere un valore di 20.000 x. È una follia, ma il gioco si chiama Crazy Time.

Come vincere a Crazy Time: suggerimenti e trucchi

Il principio alla base di Crazy Time è piuttosto semplice. I giocatori hanno due obiettivi principali:

Scommettere correttamente sui numeri della roulette.

Per accedere a uno dei quattro round bonus, in modo da aumentare esponenzialmente le vincite.

Come in tutti i giochi basati sulla roulette, anche in questo caso è coinvolta la fortuna. Tuttavia, una delle strategie più efficaci consiste nel piazzare puntate più piccole durante il normale giro Crazy Time.

Poiché è possibile ottenere moltiplicatori consistenti, questo è un ottimo modo per allungare il proprio bankroll.

Il vero trucco è sapere su cosa puntare in un round bonus. Ci sono due cose che potete fare per aumentare le vostre possibilità.

Il primo consiste nell’accantonare il 30% del bankroll iniziale da dedicare esclusivamente ai giri bonus.

L’altra opzione principale è quella di concentrarsi sulla ruota principale. In questo caso, si possono applicare le strategie standard della roulette.

In altre parole, scegliete i numeri che compaiono più spesso per aumentare le probabilità di raggiungere un obiettivo specifico.