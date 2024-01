Cresce nel 2023 il segmento degli smartphone premium [dati Counterpoint]

Counterpoint Research ha pubblicato la sua analisi del mercato degli smartphone premium 2023.



Secondo tale ricerca, basata sui risultati preliminari del quarto trimestre del 2023, le vendite di smartphone che costano più di 600 dollari sono aumentate del 6% su base annua.



Un dato che è in contrasto con il (previsto) declino del mercato complessivo degli smartphone. Gli analisti affermano che il 24% di tutti gli smartphone rientrano ora nella categoria premium e il segmento si starebbe espandendo anche nei mercati emergenti.



Secondo l’analista Varun Mishra, i consumatori sono ora disposti a pagare di più per un dispositivo di alta qualità che può essere utilizzato per un periodo più lungo di tempo.

La classifica

Apple rimane leader indiscussa del mercato degli smartphone premium, con vendite quattro volte superiori rispetto a Samsung, al secondo posto. Il produttore sudcoreano è riuscito a ridurre leggermente il divario, grazie al successo delle vendite del suo Galaxy S23 e dei dispositivi pieghevoli. Bene anche Huawei che ha riscontrato un particolare successo con la linea Mate 60 in Cina.

La crescita del mercato premium è stata trainata dalle vendite in Cina, Europa occidentale, India e nelle regioni MEA. Counterpoint Research ha rivelato che Cina, India e America Latina dovrebbero registrare un nuovo record per le vendite nei mercati premium, con l’India che è il mercato in più rapida crescita a livello globale.



Questa crescita è guidata principalmente dal segmento ultra-premium, ovvero quello dei dispositivi che costano 1.000 dollari o più. Le aspettative per il prossimo futuro sono che questa tendenza continui e che i dispositivi premium superino il mercato complessivo degli smartphone.