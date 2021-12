Da Emporia, un tablet per i senior. Potente nelle funzioni, facile nell’utilizzo

Un tablet per genitori non più giovanissimi e per i nonni, uno strumento per restare in contatto con figli e nipoti realizzato da chi, come emporia, vanta 30 anni di esperienza nello sviluppo di smartphone per senior. L’idea, dal momento in cui l’abbiamo vista per la prima volta, ci è sembrata subito geniale, per più motivi.

Perché il tablet è visto dagli over 65 come un simil-computer, quindi difficile da maneggiare, dunque offrirne una versione semplificata può aprire enormi campi di utilizzo; perché il tablet ha un display più ampio per visualizzare comodamente ogni contenuto; e, non ultimo, perché può essere utilizzato sia collegandolo a una rete WiFi sia con una scheda Sim, che lo trasforma all’evenienza in un telefono, permettendogli nel contempo di essere sempre connesso ovunque ci si trovi.

Insomma, un dispositivo da utilizzare sia in compendio sia in alternativa allo smartphone, con il sistema operativo più diffuso al mondo (Android, qui in versione 11) e un’interfaccia studiata ad hoc per chi non è super tecnologico.

Emporia Tablet: la semplicità

È tutto nella facilità d’uso la ragione di questo tablet. Sopra ad Android scorre infatti l’interfaccia di Emporia che, grazie a pulsanti virtuali grandi e ben disegnati che forniscono accesso diretto alle principali funzioni e ad ampi pannelli di controllo, rendono l’accesso alla multimedialità immediato e semplice. Intuitivo, dunque, inviare un messaggio, accedere alla galleria delle immagini, scattare una foto in tempo reale e inviarla o accedere alla sezione delle app, dove trovare l’email, il browser per navigare in Internet e, naturalmente, WhatsApp. Poi, c’è il Play Store di Google, per scaricare altre app e contenuti dall’enorme archivio di Big G.

Tutte queste funzioni possono essere personalizzate dall’utente – a seconda della loro frequenza di utilizzo – per essere raggiungibili facilmente con un solo click.

Funzioni evolute

Se l’interfaccia di Emporia Tablet è stata semplificata per permettere al pubblico senior di utilizzare il dispositivo con maggiore destrezza, il cuore tecnologico che pulsa al suo interno è di tutto rispetto.

Ci sono 4 GB di Ram (più che sufficienti per gestire in modo fluido tutte le funzioni), 32 GB di Rom (espandibili con schede microSD fino a 128 GB, una potente batteria da 5.000 mAh e due fotocamere: una nella parte anteriore da 5 Megapixel, utile per effettuare videochiamate, l’altra da 13 Megapixel sul retro, per acquisire immagini con una risoluzione di buona qualità.



Altra caratteristica che risulterà particolarmente gradita a chi acquista questo tablet, è la presenza all’interno della confezione di una user guide di 100 pagine in carta stampata, ormai un ricordo per la maggior parte dei dispositivi di elettronica di consumo, che fanno tutti riferimento a pdf da cercare e scaricare in rete.

Comodo anche il supporto sul quale di può fissare il tablet, che funge anche da base di ricarica.

Il display appare ben calibrato, ha una risoluzione di 1.900 x 1.200 pixel e ha un buon livello di luminosità. Frutto di una interessante ricerca anche la riflessione fatta da Emporia, che ha portato l’azienda austriaca a integrare la connettività Lte (4G) con nano Sim.



L’80% dei tablet venduti nel mondo è oggi connesso solo con il WiFi, mentre spesso le persone anziane non hanno il collegamento Wlan in casa. Ecco spiegata la presenza della Sim, che assicura sempre un collegamento in banda larga. Emporia Tablet è in vendita a 299 euro nei principali punti vendita della grande distribuzione.