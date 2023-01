Da Garmin due nuovi navigatori per camper e una dashcam con servizi accessori

Garmin ha presentato due nuovi navigatori per camperisti e con una dashcam, le telecamere di sicurezza che riprendono “live” durante la guida, corredata di un interessante portfolio di servizi accessori.

Navigatori GPS Camper 895 e 1095

I nuovi navigatori di Garmin hanno rispettivamente schermo da 8” e 10” e sono pensati per lo stile di vita dei camperisti e dei campeggiatori.

La gamma apporta numerose novità con percorsi calcolati in base alle dimensioni e al peso dei veicoli o rimorchi trainabili. Inoltre, i navigatori GPS sono in grado di visualizzare le immagini satellitari BirdsEye, che mostrano vaste aeree per la maggior parte degli indirizzi e delle località, compresi campeggi e aree di sosta. I nuovi navigatori includono un’opzione di visualizzazione della schermata divisa che mostra un percorso attivo su un lato e una panoramica del percorso rimanente e delle condizioni meteorologiche sull’altro.

Fra le altre funzioni dei navigatori segnaliamo:

elenco di aree di sosta per camper, contenuti di ACSI , Campercontact , Trailer’s PARK , valutazioni dei viaggiatori di Tripadvisor e milioni di punti di interesse popolari di Foursquare .

, , , valutazioni dei viaggiatori di e milioni di punti di interesse popolari di . Guida Verde precaricata di MICHELIN.

Environmental Zone Routing , che fornisce indicazioni e avvisi sulle zone a traffico limitato (ZTL) lungo il percorso.

, che fornisce indicazioni e avvisi sulle zone a traffico limitato (ZTL) lungo il percorso. Aggiornamenti gratuiti delle mappe e cartografie complete dell’Europa e dell’Africa meridionale precaricate. Inoltre, accesso al download di mappe aggiuntive tramite Garmin Express per Nord America, Sud America, Australia e Nuova Zelanda, Medio Oriente e Nord Africa.

delle mappe e cartografie complete dell’Europa e dell’Africa meridionale precaricate. Inoltre, accesso al download di mappe aggiuntive tramite Garmin Express per Nord America, Sud America, Australia e Nuova Zelanda, Medio Oriente e Nord Africa. Pianificazione del viaggio con app Garmin Drive .

. Garmin Voice Assist, per comandare il navigator con la voce.

Il Garmin Camper 895 MT-D ha un prezzo di vendita consigliato di 699,99 euro, mentre il Camper 1095 MT-D ha un prezzo di listino al pubblico di 899,99 euro.

Dashcam Live

La nuova Garmin Dashcam live è un prodotto che integra un buon hardware con utili funzioni software, seppure offerte a pagamento ma che rendono di fatto questo strumento meglio utilizzabile e più utile al fine della sicurezza stradale e del controllo del mezzo a cui si è alla guida.

Per poter usufruire di tutte le funzioni connesse di questa dash cam, gli automobilisti devono acquistare un piano di abbonamento mensile al Vault attraverso l’app Garmin Drive. Questi piani, che partono da 10,99€ al mese, consentono di usufruire di funzioni smart 24 ore su 24, 7 giorni su 7, tra cui la visualizzazione live on demand, gli avvisi di furto, la notifica ai contatti di emergenza e gli avvisi dal veicolo parcheggiato, oltre alla possibilità di estendere la durata di archiviazione dei filmati fino a 30 giorni.

I video, ad esempio, ripresi in alta definizione a 1.440p con un campo visivo di 140° salvati, possono essere archiviati per 24 ore nel Vault online e sono accessibili tramite l’applicazione Garmin Drive. L

La videocamera è sempre accesa, quindi registra e salva automaticamente i filmati degli incidenti indicando ora, data e posizione grazie al GPS integrato. Quando gli utenti hanno bisogno di accedere o condividere i video registrati, la connettività LTE rende Dash Cam Live superiore alle dash cam standard, perché non è richiesta una connessione Wi-Fi per condividere il filmato.

Attraverso i comandi vocali è possibile salvare i video, interrompere o avviare la registrazione, scattare foto e altro ancora, il tutto con le mani sul volante.

Garmin Dash Cam Live ha un prezzo di vendita consigliato di 399,99 euro.