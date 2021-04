Da Hindsight gli occhiali per ciclisti (e non solo) con specchietti retrovisori

Arriva la primavera e cresce il desiderio di uscire e di svagarsi, magari inforcando la bicicletta per vivere qualche ora immersi nella natura. Bisogna però fare sempre molta attenzione ai pericoli, in particolare sulle strade cittadine, dove gli automobilisti faticano ad abituarsi all’aumento dei motocicli e alla comparsa delle nuove piste ciclabili.

Maggiore sicurezza di guida

Per viaggiare in sicurezza, esiste da oggi una rivoluzionaria invenzione: gli occhiali da ciclismo retrovisori HindSight Edge. Grazie a lenti angolate dotate di specchietti semi-trasparenti, frutto di anno di ricerca, i ciclisti possono infatti vedere sia davanti sia dietro con un semplice cambio di focalizzazione, invece di girare la testa esponendosi a rischi. Gli occhiali HindSight sono progettati per migliorare la sicurezza dei ciclisti, così da renderli più coscienti della strada che li circonda, offrendo loro una visione “posteriore” senza sacrificare quella anteriore. Sono inoltre perfette aiutare ciclisti professionisti e altri atleti, come runner e canoisti, ad acquisire un vantaggio prestazionale consentendo di vedere gli antagonisti senza perdere secondi preziosi per guardarsi alle spalle.

La storia

I nuovi occhiali sono stati brevettati dal fisico scozzese Alex Macdonald, che ha collaborato allo sviluppo del prototipo insieme al campione olimpico di ciclismo scozzese Callum Skinner. Il progetto è stato poi perfezionato dall’ingegnere ottico Bob Henderson, anch’egli scozzese. Gli occhiali sono attualmente in vendita su: https://hindsight.store/, dopo una campagna Kickstarter che ha consentito di raccogliere più di 100mila sterline con oltre 600 sostenitori in 38 Paesi. Il fisico e amante del ciclismo Macdonald, co-fondatore e CEO di HindSight, ha avuto l’idea degli occhiali in seguito a pericolosi incidenti verificatisi sulle strade. Una volta prese in esame le opzioni disponibili sulla retrovisione, come i radar e gli specchietti retrovisori montabili su caschi o manubri, decise di creare una soluzione più elegante e funzionale che non richiedesse nessuna configurazione, manutenzione o batterie.

Prezzi e disponibilità

La linea HindSight Edge conta di tre modelli di occhiali da sole eleganti per l’uso durante il giorno; il modello HindSight Edge Sport costa 209.95 euro, gli HindSight Edge Hemp costano invece 299.95 euro e, infine, gli HindSight Edge Hemp Core costano 329.95 euro.