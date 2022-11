Da Huawei uno smartwatch che alloggia gli auricolari Bluetooth

Nel 2014 Huawei aveva introdotto TalkBand B1, un cinturino smart che sapeva trasformarsi in un auricolare Bluetooth. Da allora ci sono state diverse generazioni di TalkBand, ma ora l’azienda starebbe lavorando a qualcosa di più elegante e funzionale: i Huawei Watch Buds.

Si tratta di un vero e proprio smartwatch di forma rotonda con due auricolari alloggiati al suo interno. L’orologio funge da custodia di ricarica per gli steli.

Certo, la prima domanda che sorge spontanea riguarda l’autonomia. Come sarà suddivisa fra smartwatch e auricolari? Al momento non è ancora possibile rispondere, ma un canale YouTube afferma di aver messo le mani sui Huawei Watch Buds. Lo smartwatch sembra piuttosto grosso come ci si potrebbe aspettare dato che è anche una custodia per gli auricolari true wireless. Il telaio dovrebbe essere in acciaio, mentre il cinturino è in pelle.

L’orologio è “Powered by HarmonyOS” e il suo design ricorda quello del Huawei Watch 3. I Huawei Watch Buds saranno presentati ufficialmente in occasione di un evento che si terrà a dicembre insieme, probabilmente, a un dispositivo da polso per bambini. La società di Shenzhen ha condiviso un’immagine teaser, che mostra un design interessante. L’orologio si stacca dal cinturino attraverso un paio di clip e sembra possedere due quadranti: uno è un display a colori, l’altro sembra un piccolo pannello Lcd. Il dispositivo è anche dotato di due telecamere, probabilmente utili per permettere ai genitori un controllo dei figli mediante videochiamata. La seconda camera poterebbe invece servire per scattare immagini in bassa risoluzione.

La gamma Huawei Kids Watch 5X sarà svelata a dicembre.