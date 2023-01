Da Samsung un display Oled con luminosità di 2.000 nits – CES 2023

Al CES 2023 Samsung Display ha dimostrato un pannello OLED per smartphone capace di raggiungere una luminosità di picco superiore a oltre 2.000 nit.

Il livello di luminanza UDR (Ultra Dynamic Range) 2.000 è stato certificato da UL Solutions e rappresenta l’apice massimo mai raggiunto dalla tecnologia di visualizzazione mobile di Samsung.

Il valore di luminosità di picco è lo stesso dei televisori Quantum Dot Oled S95C e S90C appena annunciati dal produttore sudcoreano.

Samsung afferma che il nuovo pannello UDR mostra colori più realistici e ricchi, una caratteristica che farà la differenza soprattutto quando ci si trova all’aperto.

Ora sarà interessante vedere su quale modello di smartphone Samsung debutterà il nuovo display, anche se è non è da escludere lo schermo potrebbe essere integrato sulla prossima serie Galaxy S23.

Samsung Display fornisce già pannelli OLED per Apple la cui serie iPhone 14 Pro vanta una luminosità di picco fino a 2.000 nit per i contenuti HDR.

SI tratta di una nuova vetta tecnologica per la divisione dei pannelli di Samsung, che al CES 2023 ha anche mostrato un prototipo di schermo che si piega e contemporaneamente ha la capacità di allungarsi.