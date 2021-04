Da Trust cuffie e speaker per lo smart working perfetto

Mai come in questo periodo tutti noi abbiamo fatto uso di video-conferenze o seguito eventi online. E in tanti ci siamo ritrovati senza i dispositivi giusti per poter ascoltare e interagire confortevolmente durante questi appuntamenti. Spesso si fa infatti affidamento solo sugli speaker e il microfono integrati nel portatile che offrono prestazioni non sempre all’altezza delle aspettative. Ecco perché accessori come quelli presentati oggi da Trust risultano più che mai in queste settimane e in questi mesi interessanti.

Parliamo delle due nuove cuffie Rydo e Ozo con microfono integrato e delle nuove casse Arys e Arva. Tutti i prodotti, assicura Trust, offrono ottime performance e garantiscono un rapporto caratteristiche/prezzo molto competitivo.

Le cuffie Rydo e Ozo

Le due nuove cuffie Trust Rydo e Ozo si caratterizzano per il design compatto e la grande comodità d’uso, anche durante riunioni più lunghe, grazie ai morbidi cuscinetti auricolari in similpelle, all’archetto regolabile e al peso contenuto. Le cuffie on-ear Rydo, con la loro estetica essenziale e il loro microfono flessibile, regolabile a piacere, assicurano una buona libertà di movimento, grazie al cavo Usb di 180 cm e un’ottima qualità del suono e intelligibilità del parlato. Il loro archetto regolabile le rende universali e facilmente indossabili, mentre i pratici comandi integrati consentono una regolazione immediata di volume e microfono.

Sul versante over-ear, Trust propone invece Ozo, che adotta driver da 40 mm e microfono regolabile per un audio nitido e preciso. Come per Rydo, anche Ozo offrono un cavo di collegamento Usb con comando in linea integrato per regolare i livelli di volume e microfono. La lunghezza del filo, qui, è di ben 2 metri, permettendo ancor più versatilità nel setup della distanza dalla propria postazione di lavoro.

Gli altroparlanti Arva e Arys

Per chi è alla ricerca di un set di altoparlanti 2.0 Trust propone i nuovi Arva e Arys, realizzati con un design compatto e adatto a ogni scrivania e con illuminazione LED RGB perché anche l’occhio vuole la sua parte… Grazie a una potenza di 12 W, Trust Arys offre un volume ricco e bassi profondi per qualsiasi PC e laptop, il tutto con un semplice sistema Plug & Play con collegamento e alimentazione USB.

Per chi cerca una soluzione più versatile e potente, invece, lo speaker 2.0 Bluetooth Arva dispone di driver da 70 mm,per un audio che raggiunge i 20 W di potenza massima, e connettività wireless con Bluetooth – per collegare comodamente non soloPC e laptop, ma anche tablet e smartphone. Massima flessibilità di ascolto, quindi, con semplice alimentazione USB, senza prese di corrente necessarie e comandi facilmente raggiungibili, collocati sul lato anteriore dell’altoparlante destro, anche per i LED.

Entrambi gli altoparlanti sono dotati di un’uscita jack stereo da 3,5 mm per l’ascolto in cuffia. A cuffia inserita gli altoparlanti vengono silenziati.

Prezzi e disponibilità

Le cuffie Rydo e Ozo sono in vendita rispettivamente a 19,99 e 29,99 euro. Gli speaker Arva a 39,99 euro e Arys a 30,99 euro. I prodotti Trust della linea Home & Office sono disponibili nei punti vendita fisici e online e anche su Amazon.