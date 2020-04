Dating VS lockdown: Meetic lancia i video tutorial per i single in quarantena

Meetic, la gettonata piattaforma di dating, lancia una serie di video coaching con consigli utili per tutti quei single alla ricerca del partner ideale anche se in isolamento. Una guida pratica e semplice per utilizzare al meglio il tempo a disposizione in quarantena per conoscere persone nuove e iniziare una storia sentimentale anche se confinati a casa. Cambiano i tempi e cambiano le strategie di conquista.

20 milioni di single in lockdown

Anche se costretti tra le pareti domestiche, il mondo non si ferma e la vita deve andare avanti. Lo sanno bene gli oltre 20 milioni di single italiani che durante questo lockdown non si arrendono. Contiuano a essere decisi a proseguire la ricerca del partner ideale. Ora più che mai diventa di fondamentale importanza dare un senso e un obiettivo a queste settimane di reclusione forzata. Come? Meetic suggerisce di utilizzare il tempo a disposizione per dedicarsi a ciò che ci sta veramente a cuore. La piattaforma di dating, che ha già contribuito alla nascita di oltre un milione di coppie, offre la propria esperienza per accompagnare i single nella ricerca della persona giusta.

Oltre l’immagine c’è di più

Per farlo, Meetic ha chiamato un’esperta di relazioni personali: Giovanna De Maio. La psicoterapeuta, come una life coach, ha realizzato dieci video utili per guidare i single a sfruttare al meglio la quarantena. A cominciare dalle prime presentazioni. Non basta più un’immagine accattivante, secondo l’84% dei single europei la descrizione del proprio profilo è molto più importante dell’immagine in foto.

Dating efficace con dieci video tutorial

Già disponibili online e sui profili Facebook e Instagram di Meetic, i primi tre appuntamenti video della serie (che ne prevede dieci in totale). I video tutorial in pillole verranno pubblicate ogni lunedì e venerdì, così da iniziare con un buon proposito la settimana. Si delinea come percorso di life coaching che accompagnerà tutti i single alla scoperta di sé e dei propri desideri in materia di relazioni sentimentali. E che offrirà anche consigli concreti ed efficaci su come organizzare un primo appuntamento virtuale per incuriosire il potenziale partner. Un invito a rallentare, allo slow dating, a prendersi del tempo per conoscere nuove persone e mettersi in gioco nella ricerca dell’amore.

Non solo video dating

Oltre ai video coaching e dating, Meetic ha messo a disposizione anche una serie di Podcast dal titolo “Amore e Quarantena”. Online su Spotify e aCast, sono quindici puntate dedicate a diversi argomenti, dal sexting al ghosting. Ma non solo, si parla anche di cosa significa essere single oggi o di come affrontare il lockdown dedicandosi al dating appunto. È così che Meetic si prende cura dei suoi single, rimanendo al loro fianco in questo periodo così delicato con contenuti online divertenti e utili per evadere dalla routine.