Deloitte svela le 3 principali tendenze tecnologiche per il 2023. Parola d’ordine: fiducia in AI

Gli analisti di Deloitte hanno svelato le loro previsioni per quelle che ritengono saranno le tendenze tecnologiche più importanti dei prossimi dodici mesi su scala globale. Per stendere il loro rapporto, hanno considerato i trend principali, tra cui l’apprendimento automatico, il cloud computing e la blockchain, in relazione ai contesti industriali in mutamento dinamico in cui operano già nei giorni nostri, scegliendo di concentrarsi sui casi d’uso nel mondo reale piuttosto che solo sui concetti tecnologici più astratti. Il gigante della consulenza crede che saranno in particolare 3 le tendenze più influenti che potrebbero cambiare le nostre abitudini di vita e il nostro rapporto con la tecnologia già in questo 2023. Scopriamole insieme.

Il metaverso ci condurrà in un internet più immersivo

Prevedendo l’impatto che il tanto discusso metaverso avrà sulle nostre vite, il rapporto di Deloitte si concentra sul significato di “Internet immersivo per l’impresa”. I progressi iterativi come le interfacce desktop guidate da icone e i touchscreen dei dispositivi mobili hanno consentito interazioni più intuitive, portandoci dove siamo oggi, all’alba di un’era di mondi virtuali ed esperienze coinvolgenti. La nuova tecnologia del metaverso rappresenterà uno step ulteriore che verrà sfruttato in tutti i settori del web. Se ne serviranno ad esempio i social network come Facebook per arricchire lo scambio comunicativo e di condivisione tra contatti, le piattaforme di streaming per una nuova era dei film e chissà un giorno anche i migliori casinò online italiani, gettonatissimi già oggi grazie ai loro bonus e grafiche interessanti e che, grazie al metaverso, riuscirebbero a farci entrare veramente in una sala da gioco, regalandoci un’esperienza ancora più realistica e ricca di fascino.

I progressi di AI dipenderanno dalla fiducia dei colleghi

Nei mesi che ci attendono ci sarà inoltre sempre più spazio per l’intelligenza artificiale, campo nel quale la tendenza chiave riguarderà la fiducia. In particolare, “Imparare a fidarsi dei nostri colleghi robot”. Le aziende già in questo 2023 potrebbero consentire alle macchine di spostarsi dalle attività che prevedono la semplice “elaborazione numerica”, come l’esecuzione di fogli di calcolo, a un nuovo campo di attività decisionali cognitive. In questo senso, le compagnie e le organizzazioni avranno in mano le sorti dei propri successi o fallimenti in base al modo in cui riporranno la propria fiducia in macchine e algoritmi intelligenti e autodidattici. Come recita il rapporto di Deloitte, “poiché gli algoritmi si fanno sempre più carico di compiti probabilistici, come il rilevamento di oggetti, il riconoscimento vocale e la generazione di immagini e testi, il reale impatto delle applicazioni AI può dipendere da quanto i loro colleghi umani comprendano e concordino con ciò che esse stanno facendo”.

Il dominio del caos di cloud grazie a uno strato super

Terza tendenza, nonché obiettivo delle grandi imprese, sarà quella di “Domare il caos del cloud”. Deloitte ci informa che allo stato attuale l’85% delle aziende utilizza almeno due piattaforme cloud, mentre il 25% ne utilizza fino a cinque. Sebbene un buon mix eterogeneo di strumenti e piattaforme potrebbe offrire la massima flessibilità nello scegliere le opzioni di cui si ha bisogno, questo meccanismo può però portare le aziende a non sfruttare appieno l’intera gamma di vantaggi a loro disposizione, nonché alla creazione di spese inutili. La soluzione, suggerisce il rapporto di Deloitte, è un ulteriore “strato di astrazione e automazione” che si troverà al di sopra del groviglio dell’ecosistema cloud e fornirà una panoramica sotto forma di dashboard e pannelli di controllo unificati. Una soluzione a volte indicata come “supercloud” o “sky computing”. Il cambiamento avverrà in linea con un paradigma che il rapporto definisce in breve “semplicità come servizio”.