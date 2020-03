Disney+ arriva su Amazon FireTV Stick e Tablet Fire

Disney+ arriverà in Italia il 24 marzo e Amazon è pronta per consentire agli utenti di Amazon FireTV Stick e Tablet Fire di godersi lo spettacolo. Al nuovo servizio di streaming di Walt Disney Company si potrà accedere mediante un’app che sarà resa disponibile a partire dal 24 marzo.

Per consentire un’interazione più semplice su FireTV Stick (anche in versione 4K, naturalmente) gli utenti potranno avvalersi dell’intelligenza artificiale di Alexa, con frasi tipo: “Alexa, trova Disney+” o “Alexa, apri Disney+” o più in generale “Alexa, riproduci [nome della serie]”. Sui tablet Fire gli abbonati a Disney+ potranno non solo visualizzare i contenuti in streaming ma anche scaricarli per poi guardarli anche in assenza di connessione a Internet.

Non è tutto: sia da FireTV Stick sia dai tablet Fire sarà possibile iscriversi al servizio usufruendo di un periodo di prova di una settimana. Ricordiamo che il costo dell’abbonamento annuale è di 69,99 euro e quello mensile di 6,99 euro e che tutti i contenuti presenti sulla piattaforma sono inclusi nel prezzo. Chi si abbonerà entro il 23 marzo pagherà l’abbonamento annuale 59,99 euro, con 10 euro di sconto dunque.

Ampio il ventaglio di film e serie Tv presenti. Fra questi ricordiamo quelli Disney, Pixar, Marvel, la saga Star Wars e i documentari di National Geographic. Per dettagli: www.disneyplus.com