Disponibile da oggi l’app della Community di OPPO

È ufficialmente disponibile da oggi l’App della OPPO Community, lo spazio virtuale dedicato agli amanti della tecnologia e del brand, disponibile per tutti i dispositivi Android su Play Store.

Tutti gli iscritti potranno scoprire da vicino tutte le funzionalità dei dispositivi, rimanere aggiornati sulle ultime novità, accedere a contenuti e promo esclusive anche attraverso un’applicazione dedicata. Ogni azione svolta sulla Community, dalla creazione del profilo, al commento, alla scrittura di una recensione e molto altro ancora, consentirà agli utenti di accumulare OPPO Points con cui avere sconti immediati da utilizzare sullo store del produttore cinese e collezionare Ollie Badge, che identificano il livello raggiunto all’interno della Community.

Le spille Ollie

Con l’arrivo dell’app, sarà finalmente possibile collezionare le esclusive spille di Ollie, il simpatico avatar virtuale, mascotte dell’azienda. Pochi e semplici passi saranno sufficienti per dare il via alla collezione: basta completare il profilo sulla Community per ottenere il primo “Badge Member”, accedere alla sezione badge dell’app, selezionare la spilla e ottenere il QR Code così da scoprire il punto vendita dei partner selezionati più vicino in cui ritirarla.

“A pochi giorni dal lancio della Community, siamo felici di poter annunciare oggi la diponibilità dell’applicazione dedicata, per tutti i dispositivi Android, gratuitamente su Play Store. Grazie ad un’interfaccia user-friendly e ricca di funzionalità, vogliamo offrire ai nostri consumatori un’ulteriore modalità di utilizzo che permetterà a tutti gli utenti di godere di un’esperienza d’uso semplice, veloce ed estremamente personalizzata”, commenta Isabella Lazzini, Chief Marketing Officer OPPO Italia.

Il concorso di Natale di OPPO



Con il Natale alle porte e OPPO inaugura anche un concorso dedicato a tutti gli iscritti della Community. Fino al 31 dicembre, basterà immortalare un istante, un momento di gioia che esprima il calore e l’idea di Natale, per vincere uno dei dispositivi dell’ecosistema OPPO in palio. Le 8 foto più belle e creative, infatti, verranno premiate come segue:



• 1° classificato: smartphone OPPO Find X3 Pro.

• 2° classificato: smartphone OPPO Reno6.

• 3° e 4° classificato: smartphone OPPO A94.

• 5° e 6° classificato: smartwatch OPPO Watch.

• 7° e 8° classificato: auricolari OPPO Enco X.



Per iscriversi alla OPPO Community è necessario andare all’indirizzo www.community.oppostore.it