Domani il lancio ufficiale della gamma Huawei P40. Guarda il live qui

Domani, 26 marzo, alle ore 14, Huawei presenterà al pubblico la sua nuova gamma Huawei P40. Nelle ultime settimane abbiamo pubblicato una nutrita serie di anticipazioni e leak sulle specifiche e sulle foto dei nuovi smartphone, che saranno tre: P40, P40 Pro e P40 Premium.

L’altro giorno abbiamo addirittura pubblicato le prime foto apparse sul social network cinese Weibo e scattate con un P40 Pro.



Il lancio della serie Huawei P40 sarebbe dovuto avvenire a Parigi, ma a causa della pandemia di COVID-19, si terrà invece solo online.

Molta l’attesa per i top di gamma del produttore cinese. Dai leak dei giorni scorsi si dice che Huawei P40 Pro sia dotato di un display Oled da 6,6″ con cornici ultrasottili e bordi curvi. Ciò assicurerà uno schermo più grande, in un telefono delle dimensioni simili a quelle del P30 Pro. L’imponente configurazione della fotocamera includerà quattro sensori gestiti da una fotocamera principale da 50 Megapixel, una ultra grandangolare da 40 Megapixel in grado di registrare video in 4K con autofocus, mentre altre voci parlano di 8 GB di Ram e della presenza della ricarica wireless veloce da 40 W.

Huawei P40 sarà invece il più piccolo della serie, con uno schermo OLED da 6,1 “con bordi piatti, una fotocamera principale da 50 Megapixel, un’ultra wide da 16 Megapixel e un tele da 8 Megapixel con zoom digitale 30x e zoom ottico 3x.

Infine Huawei P40 Pro Premium, il top dei top: ci si attende una doppia ottica tele e una fotocamera cinematografica, capace di riprese video di alta qualità.

Seguite il live sul nostro sito Internet a partire dalle 14 di domani per conoscere tutto ma proprio tutto dei nuovi smartphone Huawei P40.

LINK PER IL LIVE