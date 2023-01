Doogee V Max, lo smartphone rugged con la batteria più grande del mondo

Il produttore di dispositivi rugged Doogee si sta preparando a rilasciare un nuovo smartphone veramente particolare, il Doogee V Max. Quello che lo contraddistingue è la batteria veramente enorme, molto più di qualsiasi altro telefono in commercio in questo momento.

Stiamo parlando di una batteria con una colossale capienza di 22.000 mAh. Chiaramente, con dimensioni del genere, non si tratta di uno smartphone per uso di tutti i giorni: il Dogee V Max è infatti estremamente spesso e pesante. Tuttavia potrebbe essere una soluzione valida per chi si trova spesso all’aperto o senza corrente.

La batteria, del resto, permette al telefono di durare ben 10 giorni con uso normale, e fino a 100 ore di chiamata continua. La ricarica è di 33 W, e impiega una porta USB-C.

Le dimensioni spaventose della batteria comunque non implicano che il resto delle specifiche sia di bassa qualità. Anzi: il Dogee V Max utilizzerà un chip Dimensity 1080 con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria, assieme a un comparto fotografico con unità primaria da 108 Megapixel, unità a visione notturna da 20 Megapixel e unità grandangolare da 16 Megapixel. C’è poi una selfie cam da 32 Megapixel.

Il vetro è resistentissimo: si tratta di un display FullHD+ da 6,58 pollici con protezione Gorilla Glass Victus. Infine, com’è ovvio, c’è la certificazione IP69 contro acqua e polvere. Il Dogee V Max sarà venduto nei colori Sunshine Gold, Classic Black e Moonshine Silver, ad un prezzo ancora ignoto.