Dopo anni di assenza, HTC è al lavoro su uno smartphone… per il metaverso

È passato molto tempo da quando HTC ha commercializzato dei veri smartphone in Italia. Abbiamo visto l’HTC Desire 20 Pro e l’HTC U20 5G, o l’HTC Desire 21 Pro, ma questi non sono mai arrivati ​​sul mercato perché l’azienda si sta concentrando su visori VR come l’HTC Vive.

Il futuro potrebbe però riservarci delle sorprese. Di recente, il vicepresidente dell’azienda ha parlato con Digitimes (tramite WinFuture) durante il Mobile World Congress 2022. Apprendiamo che il brand prevede di lanciare un nuovo smartphone, potenzialmente di fascia alta, a partire da questo mese di aprile.

Questo sarà speciale: dovrebbe integrare caratteristiche legate al Metaverso, sempre secondo i commenti raccolti in questa intervista. Concretamente, il telefono dovrebbe essere progettato per utilizzare al meglio le applicazioni che utilizzano la realtà virtuale o la realtà aumentata.

Questo è positivo, perché come quasi tutte le aziende con un piede nella realtà virtuale, l’azienda taiwanese ha recentemente lanciato il proprio metaverso, intitolato Viveverse. Sarà poi accompagnato da varie di app e tecnologie che possono essere utilizzate da dispositivi diversi dai visori VR. Uno smartphone per navigare tra tutti questi usi potrebbe essere uno strumento ideale per il progetto HTC.

Usi professionali

Aggiungiamo che secondo le dichiarazioni di Cher Wang, amministratore delegato della società citata da WinFuture, HTC intende puntare sul mercato delle soluzioni aziendali, offrendo possibilità nella realtà virtuale per garantire meeting, conferenze o altro. Anche in questo caso, un dispositivo multiuso come uno smartphone potrebbe tornare utile.

Non è noto in questa fase se questo nuovo smartphone sia previsto o meno per il mercato europeo.