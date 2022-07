Dove giocare online in modo sicuro

Il gioco online è in costante crescita e gli ultimi anni hanno visto un’ulteriore espansione del settore, al contrario dei casinò fisici che sono sempre più in difficoltà. Su Internet l’offerta di giochi online è davvero vasta, ma non sempre si trovano piattaforme affidabili e sicure.

Purtroppo, sono presenti numerosi casinò online illegali e altrettanti siti non sicuri che espongono il giocatore al rischio di truffe, furto di dati, attacchi informatici ed altre gravi violazioni che possono trasformare l’esperienza di gioco da un divertente svago ad un vero e proprio incubo.

Per questo è indispensabile valutare con attenzione e scegliere bene i siti e le app di gioco online prima di iscriversi. Vediamo come scegliere un casinò online sicuro, sia che si voglia giocare al PC sia che si preferisca la app per dispositivi mobili.

Come scegliere un sito o un’app sicura

Per quanto possa apparire scontato, il primo indispensabile requisito di una piattaforma online sicura è la regolare autorizzazione ad operare in Italia. Come detto, ci sono diversi siti illegali, quindi la presenza della licenza rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) rappresenta l’unica garanzia in questo senso. Il numero di licenza deve essere presente sul sito della piattaforma e deve essere inserita nell’elenco pubblicato anche sul sito ufficiale dell’ADM (alcuni siti potrebbero pubblicare infatti una licenza falsa).

Per il cliente, i vantaggi derivanti dal fatto che un casinò online è autorizzato sono molteplici. Ecco i più importanti.

Protezione dal rischio di frodi e dal mancato pagamento delle vincite (cosa che può capitare invece sui siti illegali);

Garanzia che gli scambi di denaro siano sicuri al 100%: i siti autorizzati AMD hanno delle politiche di sicurezza sulle transazioni paragonabili ai moderni siti di home banking dei più grandi istituti bancari.

I giochi devono rispettare i criteri ADM per quanto riguarda le probabilità di vincita.

L’esperienza di gioco è sicura e trasparente con la certezza di affidarci ad un soggetto legalmente autorizzato ad operare in Italia.

Sicurezza che i nostri dati personali ed i dati sensibili non vengano ceduti a terzi senza il nostro esplicito consenso, cosa che è invece piuttosto probabile con i siti illegali, che spesso hanno sede in paradisi fiscali difficilmente perseguibili.

Garanzia che in caso di problemi avremo un ente ufficiale a cui rivolgerci per la risoluzione della criticità.

Presenza di un’assistenza clienti affidabile ed un supporto di alto livello, paragonabile a quello delle più grandi aziende.

La sicurezza del leader storico del mercato

Un’altra garanzia quando si parla di piattaforme di gioco online è rappresentata dalla affidabilità del marchio. Diffidate di brand appena costituiti, piuttosto affidatevi sono a marchi riconosciuti e famosi a livello globale. Tra questi spicca sicuramente un provider che è presente sul mercato da ben 25 anni ed è uno dei marchi leader a livello globale.

Ha infatti iniziato ad operare nel lontano 1997 ed è una delle più grandi piattaforme al mondo, presente in praticamente tutti i mercati regolamenti più importanti, tra cui qello italiano. Ospita una media di 1600 giocatori in simultanea sulla piattaforma in un qualsiasi orario, che diventano oltre 3000 negli orari di punta.

Vengono offerte numerose opzioni di gioco, tra cui l’hand replayer, la modalità individuale o multigiocatore e molto altro. Inoltre, questo sito mette a disposizione per i principianti delle guide dedicate che possono migliorare loro stile di gioco i chi a poker non ci ha mai giocato. Una delle dritte che vengono date – e che viene messa a disposizione sul blog che consigliamo di leggere – è quella che inesegna la base delle regole del poker, inserita nella specifica sezione dedicata all’apprendimento di mosse e strategie.

Il software è uno dei più stabili in circolazione ed uno di quelli con la migliore qualità. Rappresenta il giusto equilibrio tra quello che richiedono i giocatori esperti e quello che ricercano i giocatori ricreazionali che puntano esclusivamente al divertimento. L’interfaccia è estremamente player-friendly ed è particolarmente adatta ai giocatori di questo tipo.

Si tratta di una delle poche poker room che ha costantemente numeri in crescita anno su anno e questo rappresenta in sé una garanzia su quello che offre ai giocatori.

Massima sicurezza per la app

Tra le piattaforme di poker online, un provider si distingue per avere una delle migliori app per dispositivi mobili in circolazione. Il fatto stesso che sia sul mercato da poco più di 20 anni rappresenta una garanzia sulla sicurezza del software anche in versione mobile e, in aggiunta a questo, è sempre stata una delle prime aziende del settore ad approdare sui mercati di recente regolamentazione. Quando una compagnia ottiene l’autorizzazione nei principali e più avanzati Paesi del mondo, significa che la sua policy è trasparente ed affidabile.

H3: App per iOS

Per i dispositivi iOS, i giocatori possono scaricare l’app visitando il sito e scannerizzando il barcode oppure cliccando sul pulsante per il download dalla sezione di installazione manuale. Dopo aver confermato di essere maggiorenni, si potrà completare il donwload. In questo modo apparirà sul dispositivo l’icona della app e si potrà facilmente iniziare a giocare.

App per Android

Per quando riguarda il mondo Android, per prima cosa è necessario autorizzare l’installazione per le app non presenti nel PlayStore selezionando la voce “Consenti da questa fonte”. A questo punto sarà possibile procedere al download e successivamente all’installazione. Una volta completata la procedura, apparirà l’icona della app e si potrà anche in questo caso iniziare a giocare con facilità.

Metodi di pagamento sicuri

Un altro aspetto da tenere in grande considerazione riguarda la sicurezza delle transazioni di denaro attraverso la piattaforma. Al riguardo questo operatore offre numerosi metodi di pagamento sicuri e convenienti tra quelli più diffusi e popolari.

Sono inoltre presenti anche altri servizi di pagamento diffusi a livello nazionale, per offrire la massima scelta possibile. L’incasso delle vincite è solitamente possibile, in modo rapido, utilizzando le stesse modalità usate per il pagamento.

L’importanza di un sito affidabile

Come già accennato, quando si decide di iniziare a giocare a poker online è fondamentale affidarsi solo a piattaforme rinomate e presenti sul mercato da tempo. Solo in questo modo si avrà la certezza di vivere un’esperienza di gioco sicura senza sorprese.