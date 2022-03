Il quarto di Champions League fra Juventus e Villareal in esclusiva su Amazon Prime

Juventus-Villarreal è la sfida decisiva per passare il turno in Champions League e accedere ai quarti di finale. L’andata è finita 1-1 ma con l’abolizione della regola che, a parità di risultato, passa il turno la squadra che ha segnato più goal in trasferta, l’incontro si fa ancora più interessante ed equilibrato.

Ci si gioca un posto nei quarti, dove per ora si sono qualificati il Liverpool, il Real Madrid, l’Atletico Madrid, il Benfica, il Manchester City e il Bayern Monaco. Mancano all’appello Juventus, Villareal, Chelsea e Lille che vedranno deciso stasera il loro futuro.

Ma dove sarà trasmessa Juventus – Villareal? L’incontro è un’esclusiva di Amazon Prime Video, la piattaforma che ha acquisito i diritti di alcune partite di Champions League proprio a partire da questa stazione.

Amazon Prime Video trasmetterà in diretta l’incontro Juventus – Villareal questa sera a partire dalle ore 21 con il commento di Sandro Piccinini.

Come poter vedere Juventus-Villarreal su Amazon Prime Video? La gara è inclusa nell’abbonamento a Prime senza alcun costo aggiuntivi.

Chi invece non è ancora iscritto può sfruttare l’occasione e avvalersi dell’offerta di Amazon che permette ai nuovi clienti di godere di un periodo di prova gratuito di 30 giorni, guardando così la partita gratis.

E per rivedere gli highlights della partita su tutti i dispositivi con Alexa integrata e dotati di schermo e su Fire TV, basterà dire, giovedì 17 marzo, “Alexa, apri gli highlights di UEFA Champions League”.