Drive, Gmail, YouTube e altri servizi Google sono andati offline: cosa è successo

Giornata grigia in casa Google dove gli sviluppatori sono stati chiamati in causa a risolvere un’emergenza come non se ne vedevano da un po’ di tempo. La maggior parte dei servizi digitali del colosso di Mountain View sono andati infatti in crash in tutto il mondo per circa 45 minuti.

Gmail, YouTube, Google Drive, Google Docs, Maps, Adwords e Adsense, Google Pay, Google Home, Nest e Google’s Chromecast hanno riscontrato problemi e interruzioni in tutta Europa, Stati Uniti, Canada, India, Sud Africa, paesi dell’America e Australia.

“Oggi, alle 12.30 Google ha riscontrato un’interruzione del sistema di autenticazione per circa 45 minuti a causa di un problema di archiviazione interna. I servizi che richiedono agli utenti di accedere hanno riscontrato tassi di errore elevati durante questo periodo. Il problema del sistema di autenticazione è stato risolto. Tutti i servizi sono ora ripristinati. Ci scusiamo con tutte le persone interessate e condurremo un’analisi approfondita per garantire che questo problema non si ripresenti in futuro “.

Sono stati 45 minuti di caos: milioni di utenti e migliaia di aziende utilizzano i servizi Google e sorge quindi spontanea una domanda: “Saremmo in grado di farne a meno?”