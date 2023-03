Duoqin Qin 3 Ultra, lo smartphone di Xiaomi per liberarsi dalle distrazioni

Xiaomi ha in programma qualcosa di particolare per il nuovo smartphone Duoqin Qin 3 Ultra. Forse non si tratta di qualcosa che interesserà a tutti, ma questo telefono potrebbe certamente essere utile ad alcune fasce demografiche. Il dispositivo, infatti, si propone di eliminare tutte le classiche distrazioni da smartphone.

Duoqin Qin 3 Ultra si mostra come un normale cellulare, anche se piuttosto piccolo: lo schermo è infatti da 5,02 pollici, e c’è un processore MediaTek G99 con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria. Dove sta quindi la particolarità?

Il dispositivo sarà disponibile con una versione personalizzata di Android 12 con annesso store a sè stante. Da questo mancheranno piattaforme social e giochi: non si tratta di una dimenticanza, ma di una scelta deliberata. L’ideale, dunque, per studenti o per chi è facilmente distratto.

Duoqin Qin 3 Ultra è, per ora, disponibile solo in Cina nei colori nero, rosa e bianco a un prezzo di CNY 1.599 (circa 210€