DXOMARK: Huawei P40 Pro nominato Re della categoria foto e video

I produttori di oggi introducono almeno 3 diversi top di gamma ogni anno ma, in mezzo a tanta offerta, la qualità degli scatti fotografici è balzata in vetta alle classifiche nella scelta di un nuovo modello.

A fare ordine ci hanno pensato i ragazzi di DXOMARK, che hanno aggiornato la propria classifica delle migliori prestazioni fotografiche nelle varie categorie. E’ Huawei P40 Pro il vincitore assoluto selezionato come “Miglior telefono per la fotografia” e in molte altre categorie.

L’ammiraglia Huawei P40 Pro di Huawei si è classificata al primo posto con i punteggi ricevuti in quattro delle categorie principali. Il modello ha lasciato il segno nell’elenco con 140 punti per “Miglior telefono per fotografia”, 105 punti per “Miglior telefono per video” e 70 punti per “Miglior telefono in ripresa notturna”. Il dispositivo è diventato anche il vincitore della categoria “Miglior telefono con zoom”.

Ma quali sono le funzionalità hardware che consentono a Huawei P40 Pro di raggiungere un successo così importante? Huawei P40 Pro ha raggiunto il picco in quattro categorie in DXOMARK con la sua fotocamera principale RYYB Ultra Vision da 50 Megapixel, la fotocamera Cine da 40 Megapixel, la fotocamera con teleobiettivo SuperSensing da 12 Megapixel e la fotocamera con sensore di profondità 3D.

Qui sotto trovate la nostra recensione completa. Buona visione!