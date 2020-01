È arrivata la cover in vetro per iPhone

Negli ultimi anni abbiamo assistito a una crescita esponenziale delle cover degli smartphone, complici anche i prezzi non proprio amichevoli dei modelli top di gamma. L’iphone è senza dubbio tra questi, oltre a essere uno degli smartphone più venduti nel mondo.

Da oggi per abbellire e personalizzare il proprio melafoinino c’è una possibilità in più. Sul sito di Photoviva è infatti possibile acquistare le nuove custodie in vetro temperato per iphone. E non si tratta solo di una pellicola che si applica allo schermo ma di una vera e propria custodia. Il vetro è temperato antigraffio e resistente agli urti. La guaina nera che avvolge il telefono è in gomma elastica e permette un’impugnatura salda e comoda.

In questo modo è possibile stampare un’immagine a piacere che verrà conservata per sempre sulla vostra custodia. La cover in vetro permette infatti di stampare l’immagine o la fotografia all’interno, ovvero nella parte a contatto con il telefono. In questo modo l’immagine non si deteriorerà per sfregamento con il passare del tempo.

Al momento le cover in vetro temperato sono disponibili solo per iPhone e solo per i modelli dall’iphone 6 e 6S in poi. Le cover possono essere create direttamente online su www.photoviva.it al costo di euro 22,50 + spedizione.