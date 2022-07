Attesa una forte domanda per iPhone 14 in Cina

I fornitori di Apple si aspettano un aumento della domanda per la serie iPhone 14 proveniente dalla Cina. Lo riferisce l’analista Ming-Chi Kuo, sempre bene informato sulle faccende dell’azienda di Cupertino.

Kuo offre una potenziale spiegazione: Apple starebbe sfruttando al meglio l’uscita forzata di Huawei dal mercato 5G che ha lasciato il produttore californiano come attore dominante nel mercato di fascia alta in Cina, con poca concorrenza.

A gennaio l’iPhone 13 in versione base è stato il modello più venduto in Cina, così come a ottobre e dicembre. Da solo ha venduto 2,3 milioni di unità su un totale di 5,1 milioni di smartphone Apple.

Tutta la serie iPhone 13 in generale ha ottenuto un buon successo, superiore a quello degli anni precedenti, e tutto ciò sarebbe prodromico a una domanda ancora più forte per la line-up degli iPhone 14.

La Cina, in questo momento, non ha carenza di marchi locali che offrono telefoni 5G premium: tra questi, ad esempio, c’è Honor, che ha preso il controllo delle vecchie posizioni di mercato di Huawei. Tuttavia, sembra che nessuna delle aziende locali (o estere) sia riuscita a posizionarsi come marchio premium leader nel modo in cui Huawei aveva fatto in passato e Apple potrebbe colmare, nei prossimi mesi, questo vuoto.