È disponibile Android 12 Developer Preview: ecco le novità

Google ha appena reso disponibile per gli sviluppatori la prima versione Developer Preview di Android 12 che ci permette di scoprire le prime novità della nuova versione del sistema operativo che da oggi è disponibile sugli smartphone Pixel.

Si tratta di una piccola anteprima della versione finale di Android 12 che scopriremo nel terzo trimestre del 2021. L’idea alla base è quella di dare agli sviluppatori una spintarella a preparare le loro applicazioni alla nuova versione di Android, di cui mancano però ancora molti dettagli…

Le principali novità

La prima novità di questa versione riguarda un nuovo livello di decodifica video nel formato video HEVC in applicazioni che non li supportano nativamente. Si può quindi girare in formato HEVC e utilizzare i video in qualsiasi applicazione Android. Come promemoria, il codec HEVC consente di archiviare più file video (soprattutto in 4K) grazie a una migliore compressione consentendo di risparmiare memoria.

Audio spaziale

Android 12 supporterà l’audio spaziale (audio 3D MPEG-H” per gestire fino a 24 canali audio (rispetto agli otto precedenti). Sarà necessario vedere come gli sviluppatori apporteranno vantaggi da questa funzionalità nelle loro applicazioni e giochi.

Dopo audio e video, è il turno della fotografia di beneficiare degli sforzi di Google per implementare un nuovo standard di compressione. Il formato di file immagine AV1, noto anche come AVIF, è destinato a sostituire il formato JPG poiché più efficiente. Questo è un primo passo per applicare questo formato, ma Google non intende renderlo obbligatorio su Android 12.

Design

Il post sul blog ufficiale di Google rimane vago sulle novità previste su Android 12. Tuttavia, apprendiamo che verranno apportate nuove modifiche alle applicazioni per renderle più funzionali e intuitive. Tutte le transizioni e le animazioni del sistema verranno riviste ed ottimizzate.

Sono previsti anche miglioramenti nella navigazione tramite gesti e varie ottimizzazioni del sistema. Anche la privacy e la sicurezza saranno argomenti rivisti.

Android 12 sta inoltre ottimizzando ulteriormente le app per schermi di diverse dimensioni come tablet, smartphone pieghevoli e Android TV. Google ha approfittato di questo annuncio per lanciare Android 12 Developer Preview per Android TV, test agli sviluppatori di testare le proprie app per la nuova esperienza di Google TV.

Dal 2019, Google può aggiornare alcuni aspetti di Android senza necessariamente passare dai produttori, questo è Project Mainline e si basa su micro-aggiornamenti tramite Play Store.

Uscita e download

Una versione finale arriverà nel terzo trimestre del 2021, più probabilmente ad agosto. È necessario disporre di uno smartphone Android e di un computer dotato di strumenti ADB per installare Android 12 Developer Preview attraverso il flashing dell’immagine di sistema del dispositivo. Qui i link per il download.