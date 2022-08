È in edicola Cellulare Magazine di agosto 2022. Ecco alcuni dei contenuti che troverete in questo numero.

IN PROVA

– Honor Magic4 Pro: il primo top di gamma con eccellenti doti fotografiche

– OPPO Reno8 Lite 5G: connettività 5G, Dna OPPO e grande rapporto qulità prezzo.

– Realme GT Neo 3T Dragon Ball Z: uno smartphone potente in edizione limitata.

– Vivo X80 Pro 5G: prova di forza per un brand che punta in alto.

e molto altro…

ATTUALITA’

– USB C: lo standard diventa obbligatorio per ricaricare la batteria dei dispositivi elettronici

– Anteprime: tutte le novità “smart” di Xiaomi

SPECIALE – ESTATE SMART BY HINNOVATION: i prodotti più hi-tech per sorvegliare, tenere pulita, climatizzare e illuminare la nostra casa. E i dispositivi che non possono mancare nella valigia dell’estate.

TREND

OPERATORI: la guerra dei Gigabyte. I canoni mensili diventano sempre più bassi, mentre aumentano esponenziamente i pacchetti dati.

ACCESSORI

I migliori gadget hi-tech provati per voi.

SMART COACH

Le migliori applicazioni da scaricare sul vostro smartphone

TARIFFE A CONFRONTO

Vi proponiamo i nuovi piani dei quattro operatori, mettendoli a confronto. Per non sbagliare la scelta.

LISTINI ILLUSTRATI

I migliori smartphone e i prezzi

E molto altro ancora