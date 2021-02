È in edicola (e disponibile in versione digitale) il nuovo numero di Cellulare Magazine. Ecco alcuni dei contenuti che troverete nelle pagine interne:

LE PROVE DI CELLULARE MAGAZINE:

– Panasonic G100: Fotografia perfetta

– Oculus Quest 2: La realtà virtuale all in one

– Redmi Note 9T: risparmio ed essenzialità

– Amazon Echo DOT: A tutte orecchie

– Samsung Galaxy S21 : Il flagship veloce

ATTUALITA’

Xiaomi Mi 11: Tutto sul nuovo top di gamma del produttore cinese

Clubhouse: Il social network di sole voci. Cellulare Magazine ha chiesto a un espero i segreti del suo successo.

GLI SPECIALI DI CELLULARE MAGAZINE

CES 2021: I migliori TV in vetrina

Food Preparation: La nuova moda degli italiani, che si gestisce con un’app



ACCESSORI:

I migliori accessori recensiti per voi



TREND

I più interessanti trend tecnologici del momento spiegati per voi



ACCESSORI I migliori gadget provati dalla nostra redazione

SMART COACH

Le migliori applicazioni da scaricare sul vostro smartphone. Questo mese ci occupiamo di Play Points, che vi permette di guadagnare crediti…

TARIFFE A CONFRONTO

I piani aggiornati dei quattro operatori a confronto. Per non sbagliare la scelta della tariffa da sottoscrivere.

LISTINI ILLUSTRATI

I migliori smartphone con prezzi, caratteristiche tecniche e foto

E molto altro ancora… nel nuovo numero di Cellulare Magazine.