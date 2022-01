È in edicola Cellulare Magazine di Gennaio 2022. Ecco alcuni dei contenuti che troverete in questo numero, che può essere acquistato in versione digitale QUI.

IN PROVA

– Huawei Nova 9: il guanto di sfida del colosso cinese

– Oppo Reno 6 5G: uno smartphone potente ed elegante

– Realme GT Neo 2: un concentrato di potenza a un prezzo conveniente

– Emporia Tablet: la nuova tavoletta elettronica per utenti senior



– Amazon Kindle Paperwhite: ora con un ampio display da ben 6,8 pollici

– Acer Chromebook CB314: per scoprire un nuovo modo di usare il computer

ATTUALITA’

– Apple, sì alle riparazioni: al via il programma per riparare in autonomia gli iPhone. Ma per ora solo negli States.

– Stop alla violenza sulle donne: una raccolta di applicazioni e dispositivi utili per aiutare in caso di pericolo.

– Cpu, tutte le novità: Qualcomm cambia nomenclatura ai nuovi chip e presenta Snapdragon 8. MediaTek ripsonde con il Dimensity 9000 5G.

ANTEPRIME

– Fujifilm instax mini Evo Hybrid: l’instant camera più evoluta sul mercato.

– DJI OM 5: il gimbal per la vostra creatività.

– Epson EkoTank: le stampanti a colori per un risparmio fino al 90% sui costi di stampa.

TREND

AppGallery, app per ogni esigenza: lo store di Huawei conta 120mila app e 42 milioni di utenti in Europa.

ACCESSORI

I migliori gadget hi-tech provati per voi. In prova: Fitbit Charge 5 ed eStar Scoob Hero.

SMART COACH

Le migliori applicazioni da scaricare sul vostro smartphone: in questo numero AppSales, che consente di trovare su Google Play le app a pagamento in promozione: temporaneamente scontate o addirittura gratis .

TARIFFE A CONFRONTO

Vi proponiamo i nuovi piani dei quattro operatori, mettendoli a confronto. Per non sbagliare la scelta.

LISTINI ILLUSTRATI

I migliori smartphone e i prezzi

E molto altro ancora…